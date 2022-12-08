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3省一把手換人 易煉紅任浙江書記 20大後9省市調整

記者賴錦宏／綜合報導
左起分別為易煉紅、尹弘與胡昌升。( 取材自財新網)
左起分別為易煉紅、尹弘與胡昌升。( 取材自財新網)

浙江省、江西省和甘肅省的「一把手」均換人。據新華社7日報導，中共中央日前決定，易煉紅任浙江省委書記，尹弘任江西省委書記，胡昌升任甘肅省委書記，新書記皆為跨省履新。中共20大以來，已有9省市黨委「一把手」調整。

報導指出，此次人事調整後，袁家軍不再兼任浙江省委書記、常委、委員職務；易煉紅不再擔任江西省委書記、常委、委員職務；尹弘也將不再擔任甘肅省委書記、常委、委員職務。

根據資料，易煉紅今年63歲，仕途遍及湖南省、遼寧省和江西省。他早年在湖南省工作，曾擔任湖南省岳陽市和長沙市的市委書記。易煉紅2017年首度跨省履新，調任遼寧省擔任瀋陽市委書記。隔年，易煉紅調任江西省擔任省委副書記，省政府代省長等職。

接替易煉紅擔任江西省委書記的尹弘今年59歲，曾任上海市長寧區副區長、區委副書記、市政府副秘書長、市級機關工作黨委書記、市委副書記、政法委書記等職。2019年，尹弘首次跨省履新，到河南省擔任省委副書記，2021年再調任至甘肅省委書記。

接替尹弘擔任甘肅省委書記的胡昌升今年59歲。胡昌升曾在四川、青海、福建及黑龍江四省任職。胡昌升去年1月任黑龍江省委副書記、省政府黨組書記，2月獲任黑龍江代省長，隨後當選黑龍江省省長。

甘肅 中共 河南

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