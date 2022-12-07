企業反對 美擬放寬中製晶片限制 外界認美圍堵力道減弱

因為企業反對，美國參議員已放寬其提案中對美國政府及其承包商使用中製晶片的新限制。（路透）

據路透看到的最新草案，由於貿易團體反對，美國參議員 已放寬其提案中對美國政府及其承包商使用中製晶片 的新限制。此舉是最新例證，顯示產業界正努力削弱旨在壓制中國科技業的提案，他們指出這些措施會提高成本。外界認為，美國圍剿中國力道減弱。

此外，據彭博引述消息人士指，拜習會後，北京 開始配合美方調查，以確保美國的尖端技術不會被中國軍方所用，長江存儲等多家中國企業有望從「未經核實清單」中排除。

參議院民主黨領袖舒默和共和黨出名的對華鷹派參議員科寧9月提案，要求美國聯邦機構及包商停止使用中企中芯國際生產的半導體，以及長江存儲和長鑫存儲製造的晶片。

參議員的提案被認為國防授權法案（NDAA）的一項修正案，引發美國商會和其他貿易團體不滿。這些團體上月出具信函表示，要確認大量電子產品裡的晶片是否中芯國際製造，對企業來說成本高昂且有難度。

日期標示為12月1日的新版議案文本，已不再禁止包商「使用」目標晶片，並將遵循規定的截止日期延後到五年，而非初版的立即或兩年內實施。

最新草案還縮減限制範圍，指出只適用於政府「關鍵系統」的產品，包括涉及情報活動、或軍隊或武器指揮的電信或訊息網路，以及其他產品。

預計議員將在本周稍晚宣布最終方案的最終措辭，其中可能包括修訂後的措施。

此外，美國10月7日將31家中國企業或實體納入「未經核實清單」(unverified list)，包含記憶體晶片大廠長江存儲、北方華創、先導先進等。加上之前已在清單上的另外50家企業，若美國未能在12月6日前完成上述企業的終端用途實地檢查，則最快於12月6日會將有關企業列入實體清單（貿易黑名單）。

這些被鎖定的中企原本有60天證明他們的產品不會用於軍事最終用途。而長江存儲、上海微電子裝備，以及北方華創的一家子公司都在「無法驗證」名單中，它們的60天期限已於12月5日到期。

但據彭博報導，消息人士表示，由於中國商務部正在幫助中國國內企業通過美國的最終用途檢查，預計美方不會有消息宣布，目前尚不清楚哪些中國公司已經接受美國的檢查。