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蕭茲新文章：中國崛起不是孤立中國的理由

中國新聞組／北京7日電
德國總理蕭茲最新署名文章，被指預示中德關係走向。(取材自直新聞)
德國總理蕭茲最新署名文章，被指預示中德關係走向。(取材自直新聞)

西方國家反中聲浪下，德國總理蕭茲繼獨排眾議訪中後，再發布文章預示中德關係走向。蕭茲在文章中強調「中國的崛起不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口」。對此，中國外交部稱注意到蕭茲的表態，強調「事實證明，中國的發展是世界和平力量的增長，是全球發展的動力和機遇。」

來源：YouTube

直新聞報導，美國「外交事務」雜誌5日刊登蕭茲的署名文章，主題為「時代轉折點--多極時代如何避免新冷戰」。文章中，蕭茲反對將世界劃分為「集團」來製造新冷戰，並呼籲盡一切努力建立新的伙伴關係。

就在上月初，蕭茲實現其任內首次訪華，並成為中共20大後首位訪中的歐洲國家領導人。分析認為，蕭茲率領龐大的高級別商界領袖代表團訪中，是以實際行動強化中德經貿關係，打破近年來美西方一直高舉的對中「脫鉤」魔咒。

蕭茲在文章中自然也談及這一次訪中行。他表示，訪問期間已表示堅定支持以「聯合國憲章」為宗旨和原則的國際秩序，堅定支持開放公平的貿易，德國會繼續與中國一道為兩國企業間的合作創造機會。 

蕭茲直言，中國的崛起不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口。但中國不斷增長的實力也不能成為亞洲及其他地區霸權的正當理由。沒有一個國家是任何其他國家的後院--這一點既適用於歐洲，也適用於亞洲和其他所有地區。

中國現代國際關係研究院歐洲研究所副研究員李超表示，蕭茲這篇文章中的涉華表態，與其「中國觀」和其主導的德國對華政策是一脈相承的。蕭茲自去年上任以來，便繼承了梅克爾時期對華外交的「務實」。當然，他也希望在某些領域能夠「影響」中國，並且將相關信號以平和的方式傳遞給中國。這一定程度上體現出德國對中政策的「兩面性」。

而在中國外交部6日的例行記者會上，有記者就蕭茲文章涉中內容提問。發言人毛寧回應指出，孤立中國、限制對中合作不符合任何一方利益。中國已同世界經濟和國際體系深度融合，世界不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，任何國家都無法關起門來搞建設，「脫鉤斷鍊」、「小院高牆」損人不利己。

蕭茲 德國 梅克爾

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