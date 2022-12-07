向右轉？ 習高調悼江 被指安撫民心、拉攏江派

江澤民追悼會6日在北京人民大會堂舉行。（新華社）

中共 前總書記江澤民 追悼會昨在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平 致悼詞時，回顧推崇江的一生。習稱江推動兩岸達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反台獨重大鬥爭。有外媒分析習的悼詞，指其「向右轉」，拉攏江派、安撫民心的意圖明顯。

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習近平昨天在江澤民追悼會致悼詞，稱許江澤民實現香港、澳門順利「回歸」；應對一系列關係主權和安全的國際突發事件，戰勝在政治、經濟和自然界出現的困難和風險，特別是成功抵禦亞洲金融危機衝擊等，保證了改革開放和社會主義現代化建設。

有分析指出，習近平高調悼念江澤民，是在向外界顯示他與江澤民之間的傳承關係。BBC報導，美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，習近平一方面希望藉追悼會安撫「江派」人士，另一方面在他政權在握之後開始將焦點轉移到經濟上，希望在目前中國經濟低谷時，整合這些人的權勢共同解決問題。美國之音則引述台灣大學政治系副教授陶儀芬觀點，認為時值「白紙運動」敏感之際，中共高規格追悼江澤民乃避免社會添亂、並安撫民心的權宜之計。產經新聞則認為，藉由拉抬江澤民追悼會的規格，習近平再次強化自己的權威。

習還提到六四天安門事件，指1989年發生「嚴重政治風波」，江反對動亂、捍衛政權。美國之音引述一些觀察人士說，習近平具體提及這件事是對當前可能參與「白紙運動」抗議新冠清零政策的人發出警告，在白紙革命後，中共一定會進行清算，未來的監控手段和思想教育勢必會再進一步升級，社會控製鐵拳也會比現在更加嚴厲。

而習近平在講話最後鼓勵「全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍，踔厲奮發、勇毅前行」。紐約時報在報導推文中說，習呼籲全國團結在他周圍，因一個星期前「白紙運動」挑戰了習的權威。