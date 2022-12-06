日中關係倒退 日本媒體點名「他」是關鍵人物

江澤民（右）1994年在雅加達與日本首相村山富市會晤。（路透）

中共 前總書記江澤民 追悼會6日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平回顧推崇江澤民一生，稱江澤民推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」。

全球華人對江澤民的評價多集中在兩岸關係上。日本 時事通信社在江澤民過世隔天從北京發出的報導則稱江澤民推動愛國主義教育，對日本態度強硬，是導致日中關係後退的關鍵人物。

報導指出，從2005年起的12年間，江澤民在中國各地推廣愛國主義，並屢屢在日本首相面前談及日本侵華戰爭的責任。報導認為，江澤民的反日與成長背景有關。他是江蘇揚州人，當地在對日八年抗戰中受創嚴重，他的叔父江上青在抗日戰爭期間身亡，後來被中共封為「革命烈士」。由於江上青只有女兒，江澤民被過繼給叔父當養子，這段經歷對江澤民的抗日觀影響很大。

1989年天安門事件後中共遭到國際社會孤立，當時的日皇明仁1992年訪中，中國前外長後來當到副總理的錢其琛在回憶錄《外交十記》中將此列為中國突破國際社會封鎖的重大事件。

江澤民在中國各地廣設抗日戰爭紀念館，1998年8月召集駐外人員談話時表示，對於日本在二戰的歷史責任問題要一直談論下去。同年11月，江澤民訪日，仍舊強調日本軍國主義的侵略對中國人民造成的苦難。