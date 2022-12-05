習近平20大後晤26領導人 美媒：戰狼變小綿羊

習近平上月中出席G20峰會。（路透）

經歷近三年的疫情 封控和隱居後，中國國家主席習近平 在20大之後會晤了至少26位國家或政府領導人，展開新一輪外交互動。美媒稱，即便在中國內部爆發大規模反封控抗議，習近平的「魅力攻勢」仍然沒有停頓。習的務實轉向是否能修復損壞的國際關係？美媒用「大灰狼會變成小綿羊？」為題，觀察中國變化。

美國之音引述華盛頓郵報報導，習近平日前出席印尼G20峰會及泰國舉行的APEC會議期間，會晤了多國領導人，包括美國、法國、日本、紐西蘭、新加坡、澳洲、義大利 、南韓、南非等等。

在中國與外部世界隔離的近三年的疫情期間，中國官員面對外界批評，都以一種好戰性的姿態予以回應。

華郵報導指出，習近平這一新的姿態是從疫情期間中國展示的非常具有好鬥性的「戰狼外交」風格的轉變。這一跡象表明，中國自毛澤東以來最強調意識形態的領導人，也能夠變得務實，試圖修復損壞的國際關係，改善受損的國際形象。

報導援引清華大學國際關係教授劉江永意見，「世界在改變，中國在改變。如何防止戰略誤判和不必要的國際關係緊張及衝突，是中國外交現在必須要考慮的事情」。

不過，國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，習的務實轉向是為自身利益的，意在加強中國謀取其長期目標的地位。中國仍視自己在與美國進行長期的鬥爭，但是目前緩解緊張，可能暫時性的，能幫助北京長期與華盛頓競爭。

報導說，無論如何，習近平在國際場合語調上的變化不太可能真正地減少衝突的潛在可能，除非中國有實質上的政策變化。而中國仍堅持對熱點議題的立場，包括在台灣問題上仍堅持台灣是其領土的一部分，如果必要將以武力統一，仍堅稱對幾乎整個南海宣稱擁有主權，並不斷加強在這一區域的軍事化進程。