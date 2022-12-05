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貿易戰打6年沒脫鉤 中美貿易額或創新高

中國新聞組／北京5日電
中美貿易戰已打了六年。（取材自環球網）
中美貿易戰已打了六年。（取材自環球網）

中美貿易戰開打六年，關係不佳相互制裁，脫鉤聲浪不斷，但據彭博社3日援引今年前9個月中美貿易數據報導稱，2022年中美貿易額或將創紀錄，不但美國從中國的進口超過歷史上任何一年，美國向中國的出口也將寫下歷史紀錄。

數據顯示，今年前9個月，美國從中國進口4180億美元的商品，比目前保持紀錄的2018年同期多出237億美元。根據中國海關總署數據，10月份，中美貿易額達到598.41億美元；前10個月中美累計貿易規模達到6398.30億美元，同比去年增長了5.1%。

分析認為，今年前9個月已有的數據已非常明確地顯示出兩國貿易再創新高的趨勢。

國家統計局查詢的數據顯示，2018年至2021年四年間，中美之間的貿易規模分別為6335.19億美元、5415.60億美元、5869.79億美元和7557.76億美元。可以看出，中美貿易戰之後的2019年和2020年中美貿易額的確受到了影響，但在2021年又出現大幅反彈，並創下了新的歷史紀錄。

彭博在報導中說，這一現象值得思考。雖然在美國前總統川普對中國發起貿易戰的六年間，中美脫鉤的論調很盛行，但現實並非如此。

彭博社評論，中國仍然是美國最大的貿易關係。截至今年9月，來自中國的進口占美國進口總額的17%。加拿大和墨西哥加起來會超過這一數據，但是沒有任何一個單一國家在這項數據上接近中國。報導稱，中國被美國視為主要的經濟和地緣政治對手，這種狀況（美國依賴中國商品）對美國而言是一件大事，也是一個主要的外交政策難題。

貿易戰 墨西哥 川普

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