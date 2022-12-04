「中國即將崩潰」作者：習需要一個敵人 分散人民注意力

中國國家主席習近平的「清零」政策引發民怨，圖為習近平對軍隊講話。（路透資料照片）

中國因過度封控鬧出「白紙運動」，中國國家主席習近平 已承認「清零」引發民怨；在此之前，美國國防部公布中國軍力報告，披露解放軍作戰能力的進步以及入侵台灣的軍事準備。有專家據此認為，「習近平需要一個外國敵人來分散中國人民的注意力」。習近平也被指欲藉首屆中阿峰會「打造中阿命運共同體」。

美國之音報導，五角大廈11月29日公布報告指出，中國有可能在2035年前擁有大約1500枚核彈頭庫存，比目前的400枚增加近四倍，大部分可打擊美國本土。

「中國即將崩潰」作者、美國專欄作家章家敦(Gordon Chang) 指出，習近平正在實施二戰以來最快的軍事建設，但美國的政治和軍事機構並沒有認真對待習近平的戰爭計畫、缺乏緊迫感，「美國必須重建防禦和威懾，我們沒有時間可以浪費。」

美國國務卿布林肯則表示，北大西洋公約組織各國對中國軍力擴張迅速和不透明以及與俄羅斯 合作感到憂心。在布林肯講話之前，俄羅斯國防部宣布，俄中雙方的戰略軍機已在日本海和東中國海上空進行聯合巡邏。

章家敦強調，中國想用核武恐嚇美國，目睹北韓和俄羅斯在威脅首先使用核武後未受嚴懲，中國也躍躍欲試。

「毛澤東沒有發動第三次世界大戰的能力，但習近平有。」章家敦說，考慮到經濟萎縮、債務違約加速，房地產市場崩潰、貨幣貶值、糧食短缺和環境惡化，再加上反封控抗議蔓延各地，中共更失民心。

章家敦認為，在上述背景下， 習近平需要一個外國敵人來分散中國人民的注意力，「轉移到台灣、日本、菲律賓等等，而不是集中在他身上。」

習近平不只在軍事上積極部署，外交上也步步向西方進逼。在歷經近兩年的籌備之後，首屆中國與阿拉伯國家聯盟的首腦峰會9日將在沙烏地阿拉伯 召開，中國稱這次峰會將成為中阿關係史上的重要里程碑。

儘管有關官員已向媒體透露習近平會在本月啟程訪問中東，但到目前為止尚不清楚他是否會因任何原因而放棄中東之行，中國和沙烏地阿拉伯官方也還沒有最後正式宣布。

但路透和華爾街日報等分別援引知情人士提供的消息報導說，在峰會期間，習近平將訪問沙烏地阿拉伯，而習此次中東之行正值美沙兩國關係因能源供應爭端等陷入低谷的敏感時期。

近年來，隨著中國的迅速崛起，其在中東的經濟和外交影響力也顯著提升，在美國似乎正在淡出中東、且與沙烏地阿拉伯等傳統夥伴國漸行漸遠之際，這一擁有豐富石油資源地區的國家與中國的關係卻日益緊密。