我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

美前官員：接受中美共存現實 勿預期北京會崩潰

記者廖士鋒／綜合報導
何瑞恩認為，美國不應建立一個預期中共會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。（取材自Youtube「National Committee on U.S.-China Relations」）
何瑞恩認為，美國不應建立一個預期中共會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。（取材自Youtube「National Committee on U.S.-China Relations」）

美中的戰略競爭，關鍵在於如何管控風險，曾在政府任職的美國學者認為，美國不應建立一個預期中共會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。

美國卡特中心創辦的「中美印象」網站，3日披露布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）分析指出，管控美中大國競爭的起點應是「承認誰也不會投降的共存現實」。

何瑞恩是歐巴馬政府白宮國安會中國事務主任，他認為管控美中競爭關係的起點，應是幫助美國人建立思考美中關係的框架。

何瑞恩表示，美國過去至少有過兩次大國競爭，即二戰與冷戰，美國都獲勝。但他說，「如果覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解。」何瑞恩強調，美中有各自的國家身分認同，如果兩大國處於衝突之中，對世界將有毀滅性的影響。

何瑞恩並直言，中國的性質不允許美國建立一個預期中國未來崩潰的競爭戰略，「我們將不得不接受現實，美國不會離開，中國也不會離開」。他希望美國能夠接受雙方共同存在的現實，建設清醒的政策和戰略。他也提及，現在人們談「脫鉤」已經到了興奮刺激的地步，但美中經濟完全「脫鉤」是不可能的，2022年雙邊貿易還將創新高。

美國國務院前亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton）則表示，美中競爭在針鋒相對的循環中互相過度反應，這是危險的。她指出，現在人們只談論美中零和競爭，這導致兩國政府互相視為敵人，失去了信任。

董雲裳強調，零和競爭對雙方都不會管用。這兩個大國有著獨一無二的身分認同，而現在他們都感覺這種獨特的身分認同彼此受到威脅，「這是非常危險和錯誤的」。她指出，就算美國政府覺得自己可以支付得起主動與中國疏離的代價，「其他國家相信他們不能追隨美國在這條路上走下去，他們與美國有不同的盤算」。

國務院 白宮 中共

上一則

中國6知名經濟學家呼籲 優先鬆綁經濟活動

下一則

習近平將護送江澤民遺體 到八寶山火化

延伸閱讀

世足賽／美國教頭形容足球殘酷 紐約郵報：夢想結束了

世足賽／美國教頭形容足球殘酷 紐約郵報：夢想結束了
情報總監：未發現北京助俄侵烏 預計未來數月戰況放緩

情報總監：未發現北京助俄侵烏 預計未來數月戰況放緩
世足賽／荷蘭一路壓制美國 71歲教頭還是不爽半場表現

世足賽／荷蘭一路壓制美國 71歲教頭還是不爽半場表現
防長撂重話：美正處於與中國競爭的轉點 不會讓北京重塑世界秩序

防長撂重話：美正處於與中國競爭的轉點 不會讓北京重塑世界秩序

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目