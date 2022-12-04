美前官員：接受中美共存現實 勿預期北京會崩潰

何瑞恩認為，美國不應建立一個預期中共會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。（取材自Youtube「National Committee on U.S.-China Relations」）

美中的戰略競爭，關鍵在於如何管控風險，曾在政府任職的美國學者認為，美國不應建立一個預期中共 會崩潰的競爭策略，須接受雙方共存現實。

美國卡特中心創辦的「中美印象」網站，3日披露布魯金斯學會高級研究員何瑞恩（Ryan Hass）分析指出，管控美中大國競爭的起點應是「承認誰也不會投降的共存現實」。

何瑞恩是歐巴馬政府白宮 國安會中國事務主任，他認為管控美中競爭關係的起點，應是幫助美國人建立思考美中關係的框架。

何瑞恩表示，美國過去至少有過兩次大國競爭，即二戰與冷戰，美國都獲勝。但他說，「如果覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解。」何瑞恩強調，美中有各自的國家身分認同，如果兩大國處於衝突之中，對世界將有毀滅性的影響。

何瑞恩並直言，中國的性質不允許美國建立一個預期中國未來崩潰的競爭戰略，「我們將不得不接受現實，美國不會離開，中國也不會離開」。他希望美國能夠接受雙方共同存在的現實，建設清醒的政策和戰略。他也提及，現在人們談「脫鉤」已經到了興奮刺激的地步，但美中經濟完全「脫鉤」是不可能的，2022年雙邊貿易還將創新高。

美國國務院 前亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton）則表示，美中競爭在針鋒相對的循環中互相過度反應，這是危險的。她指出，現在人們只談論美中零和競爭，這導致兩國政府互相視為敵人，失去了信任。

董雲裳強調，零和競爭對雙方都不會管用。這兩個大國有著獨一無二的身分認同，而現在他們都感覺這種獨特的身分認同彼此受到威脅，「這是非常危險和錯誤的」。她指出，就算美國政府覺得自己可以支付得起主動與中國疏離的代價，「其他國家相信他們不能追隨美國在這條路上走下去，他們與美國有不同的盤算」。