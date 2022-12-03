美撤回孟晚舟銀行詐欺指控 與中緊張關係落幕

路透認為，美國撤回對孟晚舟的指控，標誌著美中特別緊張的一個段落終結。圖為孟晚舟搭乘官方安排的包機，於2021年9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

中國知名企業華為 高階主管孟晚舟 ，繼獲釋之後，再有新的消息傳出。路透報導稱，美國檢方已經向法院請求駁回對孟晚舟「銀行詐欺」等罪名之指控，法官2日正式撤回對華為財務長孟晚舟的罪名指控，且裁定不可再訴，也形同結束美中關係特別緊張的段落。

路透2日稱，美國紐約布魯克林地區聯邦檢察官波科爾尼（Carolyn Pokorny）於12月1日向紐約東區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）致信稱，在沒有任何資訊表明孟晚舟違反DPA的情況下，「謹提請（法院）駁回針對被告孟晚舟的第三次替代起訴（third superseding indictment）」。

此前孟晚舟在2021年與檢察官達成協議，將於2022年12月1日撤銷對她的指控，也就是她根據美國逮捕令在加拿大 被捕之日算起的四年。報導強調，雖然1日的舉動在意料之中，「但它結束了美中關係中一個特別令人擔憂的段落」，該起事件也曾將加拿大推入了美中兩個超級大國之間的衝突之中。

而孟曾被指控犯有銀行欺詐和其他罪行，指控稱她誤導匯豐銀行關於該公司在伊朗的業務，以獲得違反美國制裁的銀行服務。而一項暫緩起訴協議中，孟晚舟承認她在2013年與一位銀行高管的會面中，對該公司的伊朗業務曾做出虛假陳述。

孟晚舟2018年12月1日遭加拿大逮捕，爾後軟禁直到2021年9月24日，美國司法部與孟晚舟達成暫緩起訴協議（DPA），並且通知加拿大撤回引渡要求，加拿大方面旋即無條件釋放孟晚舟。

環球網報導，孟晚舟在2021年9月25日晚間返回中國後，中國外交部發言人華春瑩表示：中方在孟晚舟事件上立場是一貫的、明確的。事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂欺詐的指控純屬捏造。就連被美方指為受害者的滙豐銀行也出具了足以證明孟女士清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。