我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

中使館申請遷移 倫敦市議會

編譯徐榆涵／綜合報導
倫敦市議會近期出於安全和自由等考量，駁回中國大使館搬遷的申請。圖為民眾在中國駐英國大使館旁悼念新疆大火喪命者。(路透)
倫敦市議會近期出於安全和自由等考量，駁回中國大使館搬遷的申請。圖為民眾在中國駐英國大使館旁悼念新疆大火喪命者。(路透)

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）日前才表示，中國對英國價值觀和利益構成系統性挑戰，稱英國與中國雙邊關係的「黃金時代」已告終，倫敦市議會近期也出於安全和自由等考量，駁回中國大使館搬遷的申請。

南華早報報導，中國官方一直試圖將大使館從倫敦市中心的波特蘭廣場（Portland Place），遷至倫敦塔附近著名的歷史遺址，該地點曾是皇家造幣廠（Johnson Smirke Building）所在地，至今已有200多年歷史，是由中國於2018年以2.55億英鎊價格購入。

報導指出，中方申請不只包含遷移，還有翻新屬於二級保護古蹟的前皇家鑄幣廠，改建成新的使館大樓、可容納200名員工的宿舍，以及一座用於舉辦大使館活動的文化交流中心等。

但承接此案的委員會稱，已收到至少50封來自當地社區居民的抗議信，擔心該地點可能成為示威甚至攻擊活動的目標，也害怕中國官員會基於當地特殊的物業租賃協議，擅自進入居民家中，或禁止在他們家門外展示旗幟或海報。

倫敦市議會的議員們也擔心，中國大使館的搬遷，可能會對當地居民的安全、額外的交通擁堵、警察資源緊繃，以及該地點作為歷史資產和觀光景點的吸引力，造成潛在影響，已否決中方相關申請。

大使館 英國 皇家

上一則

美法談應對中國挑戰 北京：別拿中國說事

下一則

封控也擋不住病毒 胡錫進：準備好1個月內被感染

延伸閱讀

考量自由和安全…英國倫敦市議會駁回中國使館遷移申請

考量自由和安全…英國倫敦市議會駁回中國使館遷移申請
匯豐加拿大業務賣給加拿大皇家銀行

匯豐加拿大業務賣給加拿大皇家銀行
多少人眼淚在無言中抹去：倫敦中國留學生響應「白紙革命」

多少人眼淚在無言中抹去：倫敦中國留學生響應「白紙革命」
巴黎崛起挑戰倫敦 搶歐洲最大股市頭銜

巴黎崛起挑戰倫敦 搶歐洲最大股市頭銜

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...