江澤民移靈北京 透明靈柩見招牌粗框眼鏡

江澤民的靈柩1日下午已運抵北京。（央視新聞截圖）

中共 前總書記江澤民 11月30日在上海逝世後，其遺體在四代家屬陪同下已於1日下午從上海由空軍專機送抵北京 ，中共總書記習近平等中共黨政高層親赴北京西郊機場迎靈。據喪委員會公告，中共中央將於6日上午10時，在北京人民大會堂為江澤民舉行追悼大會。

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據央視新聞報導，1日12時10分，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。由治喪委員會辦公室成員、上海官員、江澤民親屬和生前友好、醫護人員等向江澤民遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場，上海各界群眾在沿途送行。

網傳視頻顯示，上海城區部分幹道臨時交管，下午約1時許，運載江遺體的靈車車隊駛離華東醫院，沿途人龍夾道延綿，民衆身穿深色服裝，胸口別白花，有的手持菊花。上海展覽中心一帶，民眾拉「江澤民同志您永遠活在我們心中」橫額，站在路口等待靈車經過。

被稱為「偉大馬克思主義者」的江澤民，其遺體以中共黨旗覆蓋，躺於上海華東醫院設置的遺體告別室的中央，官方於昨日中午舉行起靈儀式，靈柩隨後移往北京。（央視新聞截圖） 江澤民的遺體 12月1日從上海由專機運抵北京。(新華社)

從央視新聞畫面可以看到，習近平和其夫人彭麗媛等人胸佩白花、臂戴黑紗在機場停機坪等待專機降落。運送江澤民遺體的專機15時55分降落後，由12名禮兵抬護江澤民的靈柩步下專機。習近平等向江澤民遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送遺體前往停靈處。

江澤民的遺體 12月1日從上海由專機運抵北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋等人到北京西郊機場迎靈。(新華社)

特別的是，江澤民的靈柩上蓋透明，因此可以清晰看到他戴著招牌的粗框眼鏡，這也是中國官媒罕見曝光已故前領導人的遺體。

根據江澤民治喪委員會昨日發布的第二號公告，將於6日上舉行的追悼大會將現場直播。公告並且要求各地區、各部門「要認真組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看」。