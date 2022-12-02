BBC：網民細數江澤民政治遺產 抒發對習不滿

中國國家主席習近平（左）與前國家主席江澤民（右）。（美聯社）

中國前國家主席江澤民 11月30日在上海去世，英國BBC駐新加坡記者黃曉恩（Tessa Wong）撰文指出，江澤民去世正好發生在中國局勢不確定的時刻，各地近期出現被視為1989年「六四 」天安門事件後最大規模抗議的反封控「白紙運動」；民眾廣泛悼念江澤民意在借古諷今，表達了對他所在時代的懷念，也藉此暗自抒發對中國國家主席習近平 的不滿。

黃曉恩撰文指出，江澤民去世的消息發出後，中國社交媒體受到審查，但依然出現了廣泛的悼念，網民從各個方面分析江澤民的政治遺產，並表達了對他和他所在時代的懷念。江澤民去世不僅提醒民眾六四事件所留下的創傷，也不可避免激起民眾批評現任國家主席習近平，懷念江澤民時代是對習近平和他領導中國方式的控訴。

黃曉恩寫道，中國民眾在網路上致敬江澤民的許多內容都被認為是在挖苦習近平。有報導指出，針對歌手梁靜茹「可惜不是你」的搜尋關鍵字在一些入口網站被屏蔽，其他人用一些關於「江爺爺」的評論暗酸習近平。

黃曉恩指出，江澤民去世前，在對於他統治記憶甚少的年輕人中就有非同尋常的吸引力，年輕人認為江澤民是可愛、有些暴躁的爺爺，其鮮明性格與習近平精心打造、有些平淡的形象截然不同。不少中國網民懷念江澤民在外交場合表現出的風度和幽默；懷念他所在那個「百花齊放的年代」；懷念他保持與西方國家的穩定關係；懷念他的文化修養，和應對媒體的風格。

有留言表示：「那個時候多好啊！」；「一種革命浪漫主義的色彩」；「他真的好可愛，就像自己家的爺爺一樣，光明磊落正能量」。

黃曉恩也說，隨著中國應對經濟成長趨緩、與西方國家關係緊張和清零政策的沉重壓力，江澤民去世加劇中國民眾懷念習近平之前的時代。江澤民統治時期標榜高經濟成長、改革開放並日益繁榮，當時中國融入全球經濟並在六四事件後尋求修復聲譽。

文章引述香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇說，如果江澤民在十年前去世，怎麼也不會懷念他，但正是在有了「切身之痛的對比之後」，產生了對一個時代的懷念。網民的悼念可以大量傳播，一方面是沒有形成威脅性，另一方面是考慮到近日「白紙運動」，「可以作為消解民間怒氣的出口」。