布林肯將訪中 拜登政府高層第3人

美國國務卿布林肯將訪問中國。(路透)

美中關係融冰？中國外交部發言人趙立堅1日確認，美國國務卿布林肯 希望訪華，跟進G20峇里島領袖會議期間舉行的拜習會晤後續工作，中方對此表示歡迎。

G20峇里島領袖會議期間，美國總統拜登 與中國國家主席習近平進行兩人會談。是拜登上任總統以來，首度會晤習近平。

拜習會後，美國國務院傳出國務卿布林肯明年初將訪問中國，屆時如果成行，布林肯將成為拜登政府訪問中國高層官員第三人。

中國外交部昨日舉行例行記者會，媒體指出，美國國務卿布林肯接受採訪時表示，中美元首峇里島會晤是富有成效的，雙方就彼此利益、意圖和政策進行明確和直接溝通至關重要。他本人訪華將延續這種溝通，確保雙方有開放的溝通管道以避免衝突，在影響中美兩國和世界的問題上保持合作。

中國外交部昨日確認，證實布林肯訪華行程，趙立堅表示，中方對此表示歡迎。

趙立堅指出，中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係。希望美方同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，共同探討確立中美關係指導原則或戰略性架構，找到中美兩個大國正確相處之道，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

他還強調，布林肯訪華，將按照兩國元首確定的工作重點，保持對話溝通，管控矛盾分歧，推動交往合作，為中美關係增添正能量、裝上安全閥。