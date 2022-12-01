中高規格哀悼江澤民 訃告稱號與鄧小平齊名

俄國總統普亭30日表示，將把江澤民這樣一位具有權威的政治家和傑出人物永遠銘記在心。圖為2001年7月16日，江澤民和普亭（右）在莫斯科克里姆林宮簽署「中俄睦鄰友好合作條約」。圖為簽署文件後，兩人擁抱。（Getty Images）

前中共 領導人江澤民 因患白血病合併多臟器功能衰竭，昨在上海病逝，享年96歲。中國舉國高規格哀悼，除由五大機構聯名發布通告，成為繼毛澤東、鄧小平以來第三位獲此頂級規格的領導人，江澤民訃告中的稱號「偉大的馬克思主義者等」也與鄧小平齊名。外傳江澤民過世後，解放軍所有戰區提高戒備，但未獲證實。

新華社昨天發通報，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中共和國家中央軍委聯名發布「告全黨全軍全國各族人民書」，「極其悲痛地」向全黨全軍全國各族人民通告江澤民於11月30日12時13分在上海逝世，並稱江澤民的逝世對黨、軍和全國各族人民是不可估量的損失，「江澤民同志永垂不朽」。

公告指出，江澤民自13屆四中全會當選中共總書記到16大卸任的13年中，帶領中共中央領導集體，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架及分配制度等，堅持「和平統一、一國兩制」的方針，實現香港、澳門順利回歸等，體現了一位真正馬克思主義者的巨大政治勇氣和理論勇氣。

人民日報以黑白版面發布江澤民逝世消息。（取材自人民日報）

據新華社通報的「江澤民同志治喪委員會名單」，習近平 擔任主任，朱鎔基、羅幹及胡錦濤等副國級或以上的現任、退休領導人擔任主要委員，另有數百名省部級在卸任官員擔任委員。按慣例，江澤民遺體告別及火化在12月5日進行，追悼大會12月6日（頭七日）舉行，將不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。

聯合國安理會周三舉行會議前全體起立為江澤民默哀一分鐘，聯合國祕書長古特雷斯稱得知江去世「深感悲痛」，永遠不會忘記他的熱情和開放。

俄羅斯總統普亭哀悼江澤民，稱他是俄羅斯的摯友，「對俄中關係的發展以及把兩國關係上升到信任夥伴國和戰略合作水平做出了不可估量的貢獻」，將把江澤民這樣一位具有權威的政治家和傑出人物永遠銘記在心。

日本首相岸田文雄發表悼詞，對江澤民的過世「深感悲痛」，「由衷哀悼」，並指評價江澤民推進改革開放政策、為中國的發展作出了貢獻；1998年江澤民作為國家主席首次對日本進行正式訪問，為日中關係發揮了重要作用。

日本「產經新聞」北京特派員西見由章評價江澤民過世，認為這代表江澤民所塑造的「派閥政治」走入歷史。 文章指出，江澤民主政時創設「上海幫」，在卸任總書記後持續透過自己人馬在中共政治局箝制繼任者「團派」胡錦濤，並扶植習近平接總書記。習近平十年前在中共18大即位後發起全國性肅貪，逐步剷除上海幫的勢力。