江澤民個性不按牌理 唱貓王、罵記者、被批獨裁笑著回應

江澤民多才多藝精通多國語言擅長彈琴詠詩。（取材自微博）

總是戴著黑框眼鏡、穿著高腰褲、梳著油亮老派髮型，江澤民 因為長期主政上海，承襲上海海派精神，不按牌理的性格，讓他曾在國際場合唱京劇、拉胡琴，講話夾雜英文，「too young too simple」、「This is a big mistake」讓他成為被模仿或嘲弄的對象，「長者」形象更貼近一般人。

江澤民主政13年，也是中國從封閉走向世界的13年。建政初期，中共 領導人每年出訪次數都是個位數，不少年分甚至是零出訪，江澤民則訪問過超過70個國家。

而江澤民在國際場合露臉，不時會有出人意表的演出。1996年6月，江澤民訪問西班牙，在與西班牙國王卡洛斯共同校閱三軍儀隊時，江突然從口袋掏出一把梳子當眾梳起頭髮，看得西班牙國王目瞪口呆，相片次日也登上多家西班牙報紙的頭版。

在中共歷任領導人中，江澤民更是唯一樂於在公眾面前展現他音樂和語言「天賦」的一位。江澤民公開獻藝次數多不勝數，他還曾唱過京劇、拉過胡琴、吹過笛子。

江澤民會講英文、俄文、羅馬尼亞文，也略通德、日語。他曾向美國聽眾背誦林肯的演講，在公開場合朗讀「哈姆雷特」中的片段和英國詩人雪萊的「西風頌」詩句。

1996年11月，江澤民對菲律賓進行國事訪問時，在菲律賓總統羅慕斯為他舉行的晚宴上，江澤民就即興拿起麥克風高歌貓王的「Love me tender」。1998年7月訪問哈薩克 時，江澤民還大秀琴藝並唱起哈薩克的民謠。

江澤民也會訓斥小輩，最讓人印象深刻的大概是2000年他怒斥香港媒體：「too young, too simple, sometimes naive.」音譯的「圖樣圖森破、上台拿衣服」也成為網路搞笑文化的經典流傳。

儘管會當面斥責記者，但比起其他中共政治人物，江澤民更樂於接受外媒專訪，甚至不迴避尖銳問題。2000年8月15日，江澤民就在北戴河接受美國CBS「60分鐘」節目主播華萊士的專訪。

華萊士當面指稱江澤民：「你是世界上最後一個共產政權的獨裁者」，江澤民雖然駁斥說：「This is a big mistake!」但還是勉強擠出了笑容。

那場專訪裡，華萊士追問江澤民六四事件真相、中美關係時，江澤民形容中美關係「有時多雲、有時甚至烏雲密布，有時也會多雲轉晴」；談六四時，他辯解，「即使在非常時期，政府還是能很理智和克制」，「媒體應該是黨的喉舌。我們確實有新聞自由，但這種自由應該從屬並服從國家利益」。

江澤民還在位時，就有許多網友以其外型戲稱他為「蛤蟆」，網路上以此嘲諷江澤民的言論、漫畫也不少，但從未聽聞有人因此身陷禍端。