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中俄戰機聯合空中戰略巡航 日韓機升空應對

中國新聞組／北京1日電
中俄兩國空軍例行實施聯合空中戰略巡航。(俄媒視頻截圖)
中俄兩國空軍例行實施聯合空中戰略巡航。(俄媒視頻截圖)

中俄兩國空軍11月30日例行實施聯合空中戰略巡航，八架中俄軍機三度進入南韓防空識別區（KADIZ），南韓軍隊因而緊急出動F-15K戰鬥機預防突發狀況。中國官媒則指出，韓媒再度炒作中俄「闖入」所謂的「南韓防空識別區」 。

中國官媒觀察者網報導，中國國防部30日發布消息稱，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，11月30日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

30日上午，日本防衛省統合幕僚監部發布消息稱，兩架中國轟炸機（轟6）當天上午經對馬海峽從東海飛至日本海上空。大約同時，推測屬於俄羅斯的兩架飛機也在日本海上空飛行。四架之後均向北移動，朝大陸方向飛行。日本自衛隊緊急出動戰鬥機應對。

同日下午，統合幕僚監部再次發布消息稱，日方又發現兩架中國轟6轟炸機和兩架俄羅斯圖95轟炸機從日本海飛往東海，並前出太平洋進行聯合巡航。當中俄轟炸機飛越東海時，兩架疑似中國戰鬥機會合。此外，還有兩架推測為殲16的中國戰鬥機在轟炸機飛入太平洋時，加入編隊護航。

報導指出，韓聯社則炒作稱，8架中俄軍機30日陸續「闖入」所謂的「南韓防空識別區」，韓軍戰鬥機緊急出動伴飛。報導說，事實上，韓媒也提到，據分析，中俄兩國軍機實施了聯合演習。據悉，韓軍通過軍用直通電話提出「警告」後，中方回答正在進行正常演習。

觀察者網引述「今日俄羅斯」報導，防空識別區超出國家領空，為各國單方面宣布，目的是給抵近的飛機更多時間來表明身分，以避免可能發生的事故。中國外交部發言人趙立堅也曾明確指出，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。

此外，俄羅斯國防部30日指出，俄羅斯空天軍（Aerospace Forces）和中國空軍的戰略轟炸機30日在日本海和東海上空進行聯合空中巡邏，俄羅斯戰機首次在聯合空中巡邏期間降落在中國機場，而中國戰機則在俄羅斯機場降落。

俄羅斯 日本 南韓

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