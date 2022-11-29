我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

加推印太戰略：中「破壞性」日增 趙立堅：充斥偏見

中國新聞組／北京29日電
加拿大外交部長趙美蘭（右）27日宣布針對印太地區的新經濟和外交戰略。（取材自臉書）
加拿大外交部長趙美蘭（右）27日宣布針對印太地區的新經濟和外交戰略。（取材自臉書）

加拿大27日推出新的印太戰略，在26頁的戰略文件中，提及中國逾50次，並預定未來5年撥款23億加元(約123億人民幣、17億美元)，投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。中國外交部指加拿大涉華戰略充斥意識形態偏見，渲染炒作所謂中國威脅，已經向加方提出嚴正交涉。

路透報導，這份26頁的文件提到23億加元的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大27日推出新印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。(路透)
加拿大27日推出新印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。(路透)

加拿大總理杜魯多政府將印太戰略奠基在五大方面：促進和平與安全，特別是派遣軍艦到亞太地區；促進貿易和投資；促進「女權主義國際援助」；資助可永續基礎設施；並提高外交能見度。

文件中明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，但加拿大將遵循一個中國政策，反對任何威脅台海現狀的片面行動。加拿大將積極投入資源，深化與台灣等印太自由民主夥伴的合作。但加拿大國防部長面對記者追問，避談是否會協防台灣。

這項戰略文件指出，加拿大將加強在亞太地區海軍部署，「增加軍事參與和情報能力，以此作為減輕脅迫行為和對地區安全威脅的手段」。

文件也提到與北京當局的合作，對於解決部分的「全球生存壓力」是必要的，其中包括氣候變遷、全球衛生和核子擴散等議題。

中國外交部發言人趙立堅28日指出，加拿大渲染炒作所謂中國威脅，對中國無端指責攻擊，中方對此強烈不滿，堅決反對。

加拿大27日推出新印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。(路透)
加拿大27日推出新印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。(路透)

趙立堅表示，加方曾多次表示重視對華關系，願本著向前看的態度，致力於改善和發展對華關系，加方應言行一致，拿出誠意和善意，秉持求同存異的精神，奉行理性務實的對華政策，用行動將承諾落到實處。

環球時報28日社評以「加拿大『印太戰略』，充斥著胡塗與不自量力」為題指出，加拿大「印太戰略」從名字就可得知這是在學美國。對於務實理性的加拿大人來說，這文件沒什麽好期待的，不僅有損加拿大的利益，還有傷國家尊嚴，讓加拿大外交戰略對華盛頓的從屬地位更牢固了。

社評注意到，有加拿大輿論毫不客氣地指出，加拿大不應成為「冷戰2.0的拉拉隊隊員」、「這對加拿大沒有任何幫助」。加拿大廣播公司（CBC）更稱，該戰略使用了一些「令人驚訝的直白語言」，稱加拿大政府需要對中國在遠東和其他地區的目標保持「清醒的頭腦」。

加拿大 投資 趙立堅

上一則

神舟15號29日晚出任務 6航天員天宮會師

下一則

北京民眾深夜上街抗議 反諷喊「我要被封控」

延伸閱讀

39年懸案 加拿大偵破2起姦殺案 61歲兇手遭警方逮捕

39年懸案 加拿大偵破2起姦殺案 61歲兇手遭警方逮捕
世足賽／不甩卡達規定 前克國小姐場邊「露半球」加油

世足賽／不甩卡達規定 前克國小姐場邊「露半球」加油
與美同調 英相：英中關係「黃金時代」已告終

與美同調 英相：英中關係「黃金時代」已告終
加拿大印太戰略指北京日益具破壞性 中國提嚴正交涉

加拿大印太戰略指北京日益具破壞性 中國提嚴正交涉

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

2022-11-28 04:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯