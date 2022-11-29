加推印太戰略：中「破壞性」日增 趙立堅：充斥偏見

加拿大外交部長趙美蘭（右）27日宣布針對印太地區的新經濟和外交戰略。（取材自臉書）

加拿大 27日推出新的印太戰略，在26頁的戰略文件中，提及中國逾50次，並預定未來5年撥款23億加元(約123億人民幣、17億美元)，投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。中國外交部指加拿大涉華戰略充斥意識形態偏見，渲染炒作所謂中國威脅，已經向加方提出嚴正交涉。

路透報導，這份26頁的文件提到23億加元的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資 法規以保護智慧財產，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大27日推出新印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。(路透)

加拿大總理杜魯多政府將印太戰略奠基在五大方面：促進和平與安全，特別是派遣軍艦到亞太地區；促進貿易和投資；促進「女權主義國際援助」；資助可永續基礎設施；並提高外交能見度。

文件中明確指出「中國是個日益具破壞性的全球強權」，但加拿大將遵循一個中國政策，反對任何威脅台海現狀的片面行動。加拿大將積極投入資源，深化與台灣等印太自由民主夥伴的合作。但加拿大國防部長面對記者追問，避談是否會協防台灣。

這項戰略文件指出，加拿大將加強在亞太地區海軍部署，「增加軍事參與和情報能力，以此作為減輕脅迫行為和對地區安全威脅的手段」。

文件也提到與北京當局的合作，對於解決部分的「全球生存壓力」是必要的，其中包括氣候變遷、全球衛生和核子擴散等議題。

中國外交部發言人趙立堅 28日指出，加拿大渲染炒作所謂中國威脅，對中國無端指責攻擊，中方對此強烈不滿，堅決反對。

加拿大27日推出新印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的中國。(路透)

趙立堅表示，加方曾多次表示重視對華關系，願本著向前看的態度，致力於改善和發展對華關系，加方應言行一致，拿出誠意和善意，秉持求同存異的精神，奉行理性務實的對華政策，用行動將承諾落到實處。

環球時報28日社評以「加拿大『印太戰略』，充斥著胡塗與不自量力」為題指出，加拿大「印太戰略」從名字就可得知這是在學美國。對於務實理性的加拿大人來說，這文件沒什麽好期待的，不僅有損加拿大的利益，還有傷國家尊嚴，讓加拿大外交戰略對華盛頓的從屬地位更牢固了。

社評注意到，有加拿大輿論毫不客氣地指出，加拿大不應成為「冷戰2.0的拉拉隊隊員」、「這對加拿大沒有任何幫助」。加拿大廣播公司（CBC）更稱，該戰略使用了一些「令人驚訝的直白語言」，稱加拿大政府需要對中國在遠東和其他地區的目標保持「清醒的頭腦」。