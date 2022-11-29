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挺美 英相：和中國「黃金時代」已經結束

編譯徐榆涵／綜合報導
英國首相蘇納克。(歐新社)
英國首相蘇納克。(歐新社)

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）28日表示，與中國關係所謂的「黃金時代」已經結束，誓言改變英國對中國的態度。

蘇納克在他的首次重大外交政策演說中表示，前首相卡麥隆（David Cameron）鼓吹謂英中關係「黃金時代」已經結束，「貿易會自動導致社會及政治改革的天真想法也是」。

蘇納克建議加強英國外交關係，稱英國對中國的態度需要改變，北京「有意識地利用所有國家權力手段爭奪全球影響力」，並指中國「對我們的價值觀和利益構成系統性挑戰」。

但蘇納克警告，不要使用「冷戰言論」，稱中國對全球的重要不容忽視。他說：「我們不能忽視中國在世界事務中的重要性，對於全球經濟穩定或氣候變遷議題等。美國、加拿大、澳洲、日本和許多其他國家也明白這一點。因此，我們將共同應對這場日益激烈的競爭，包括透過外交和接觸。」

蘇納克說，他的政府將優先考慮深化與印太盟國的關係，並補充道，印太地區的「經濟和安全是不可分割的」。

雖然蘇納克的論調與上個月美國公布的國家安全戰略相符，將中國定調為「系統性挑戰」，但他拒絕使用「威脅」一詞恐會加劇保守黨內部的又一次分歧。英國前首相特拉斯曾承諾，擬更新英國政府的外交綜合評估內容，把中國正式列為「威脅」。

此外，中國各地近期爆發「反封控」示威，是十多來最大規模的公民抗命行動，蘇納克也不忘譴責北京鎮壓以及對BBC記者的襲擊來聲援中國抗議民眾。

他表示，中國政府沒有聽取人民的抗議，而是選擇進一步鎮壓，包括毆打一名BBC記者。稱「媒體以及我們的議員，必須能夠在不受制裁的情況下反映這些問題，包括揭露新疆的暴行，以及香港的自由受到限制。」

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