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美盼北約圍堵中 歐盟：北約不是為中設立

編譯陳韋廷／綜合報導
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，除中國以外，北約還面臨相當多的威脅和挑戰，且北約不是為中國設立的。(美聯社)
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，除中國以外，北約還面臨相當多的威脅和挑戰，且北約不是為中國設立的。(美聯社)

北約外長會議召開前夕，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示，除中國以外，北約還面臨相當多的威脅和挑戰，且北約不是為中國設立的。

波瑞爾近日接受政治新聞網站Politico訪問時說：「北約不是為在太平洋地區行動而成立，因為它叫北大西洋聯盟。當然，可以考慮其他的挑戰和威脅，但你們不認為我們現在面臨夠多的威脅與挑戰嗎？」

波瑞爾還說，北約應增加對烏克蘭的支持，「（俄國總統）普亭持續砲轟烏克蘭，試圖把它變成一個黑洞，沒燈沒電沒暖氣。我們必須繼續提供支持，為烏克蘭人提供更多物資來度過沒有電的冬天。」

北約外長會議29日將在羅馬尼亞首都布加勒斯特的議會宮舉行，會議除聚焦俄烏戰爭外，中國挑戰也是重點之一。北約6月發布新版戰略概念，首度將中國列為系統性挑戰，但要將概念化為實際執行計畫，至今進展有限。

Politico指出，北約成員的對中鷹派，例如美國，希望將北約目標轉為圍堵中國，但匈牙利等對中鴿派希望與中國交往。此外，即使是鷹派，也不願意過度抗中，鴿派則是經濟極度仰賴中國。

波瑞爾等歐盟領袖則認為，現在不是北約聚焦中國的時機，俄烏戰爭讓北約後院失火，才是優先議題。

北約 烏克蘭 歐盟

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