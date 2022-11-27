中企被逼撤資 英晶圓廠員工抗議

英國政府日前下令由中國公司控股、總部設在荷蘭的安世半導體公司（Nexperia）出售在威爾斯的紐波特晶圓製造廠86%的股份。（取材自推特）

出於國家安全考慮，英國 政府日前下令由中國公司控股、總部設在荷蘭的安世半導體公司（Nexperia）出售旗下在威爾斯的紐波特 晶圓製造廠（Newport Wafer Fabrications）86%的股份，引發該廠員工異議。

BBC報導，紐波特晶圓廠於2021年7月被荷蘭半導體公司安世收購，而安世由在中國上海的上市公司聞泰（Wingtech）控股。

該工廠生產的半導體或芯片被用於數百萬種電子產品，從智能手機到家用設備和汽車。另外該工廠還專門製造在設備中移動電源的半導體。

英國政府審查發現，收購紐波特晶圓廠對英國國家安全帶來兩種風險：它可能破壞英國生產複合半導體的能力，並可能讓中國獲得技術專長和知識。

紐波特晶圓製造廠職工協會大約十名成員11月23日前往倫敦的議會大廈，向議員陳述他們的情況，該協會稱他們對政府這個的決定「感到難以置信」。首席工程師丹尼斯·奈特告訴BBC：「人們很沮喪，很憤怒，他們確實感到被侮辱了：為什麼會認為有人要把我們國家的安全置於危險之中呢？」

這些代表還帶了一封員工協會寫給議員的信。信中說：對政府的這一決定感到「震驚」，並將提出上訴。信中寫道：「你應該看到問題的關鍵，允許安世保留在紐波特的工廠，保護我們的就業 。」

另一位到議會的職工代表是蓋諾爾·克拉克說：「我們想保留自己的工作，我們也需要這份工作，我們需要供養家人。」她很擔心工廠被另一家公司收購後會出現的情況。克拉克希望安世公司能夠繼續留在紐波特。

她說：「他們是一家很好的公司，已經給我們加薪，正在為我們建造新的設備投入資金。」「沒有他們（安世）就沒有未來，每次我們被小公司收購後，這家公司就會倒閉。」