會古巴第一書記 習近平籲「堅定相互支持」核心利益

中共總書記習近平(右二)25日和古巴第一書記迪亞斯-卡內爾(左二)舉行會談，習近平表示，願意與古巴在涉及彼此核心利益問題上「堅定相互支持」。圖為習近平、夫人彭麗媛和迪亞斯-卡內爾及夫人奎斯塔合影。（新華社）

古巴 共產黨第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾，25日上午在北京與中共 總書記、中國國家主席習近平 會談，習近平表示，願意與古巴在涉及彼此核心利益問題上「堅定相互支持」。

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據央視新聞報導，習近平表示，古巴是西半球第一個與「新中國」建立外交關係的國家，雙方關係成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。

習近平指出，中國願與古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，「在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際和地區事務中加強協調配合，在建設本國特色社會主義道路上攜手並進」，不斷深化新時代雙邊關係。

迪亞斯-卡內爾則表示，此次訪問表明古巴高度重視和關注古巴和中共的友誼和合作關係。「我們對以您為核心的黨中央，為新時代中國特色社會主義建設做出的理論和實踐貢獻表示高度認同，我們認為這是對全世界所有進步力量的真正鼓勵」。

另據觀察者網消息，迪亞斯-卡內爾曾表示，此次訪問將聚焦古巴政治和經濟領域的優先事項，意在緩解由席捲全球的疫情造成的危機和影響。對古巴來說，美國的封鎖加劇了這些負面影響。他到訪中國的日期為11月24日至26日。