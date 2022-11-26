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美中關係窗口期 薛曼或先訪京

記者廖士鋒／綜合報導
美國副國務卿薛曼可能訪問北京。(路透)
美國副國務卿薛曼可能訪問北京。(路透)

中國近日派出一個高級代表團訪美，團員之一的學者吳心伯受訪指出，美方交流意願非常強烈。他認為，從現在到2024年美國大選前是雙方的「窗口期」，美國國務卿布林肯明年訪問中國前，可能會先派副國務卿薛曼打前站。

上述代表團以「中國人民外交學會」名義組團於11月8日至16日訪美，團員除吳心伯，還有中國海協會前會長陳德銘、國務院僑辦前主任裘援平、發改委前副主任寧吉喆、前駐美大使崔天凱、人行前副行長朱民、北大國際戰略研究院長王緝思。

澎湃新聞25日刊出吳心伯的專訪，吳心伯表示，這次代表團訪美是一個非常積極的信號，美方也很重視，歡迎程度令人印象深刻，「表明美方同我們交流的願望非常強烈」。

吳心伯也觀察到一些變化，他表示，過去美國老一輩學者、官員能以一種接納心態和中方人士交往。但現在，美國社會對中國氣氛發生變化，美國年輕一代研究者對中國的看法也與以往不同，他們可能會有意識地迴避，甚至排斥和中方人士的交往。

吳心伯認為，民主黨期中選舉中表現不錯，拜登在處理對北京關係時，受到國內政治牽制程度可以較少。但到了2024年大選期間，基於國內政治利益考慮，拜登政府對北京可能更強硬。

拜登 北京 國務卿

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