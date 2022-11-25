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李克強拚經濟 外媒：看守期難施展

中國新聞組／北京25日電
總理李克強再提穩經濟一攬子政策。（新華社）
總理李克強再提穩經濟一攬子政策。（新華社）

總理李克強22日主持國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，國務院將向地方派出督導工作組，促前期出台政策措施切實落地。此次會議沒有涉及疫情防控等措施，分析認為，李克強處於總理職務交接期，其經濟政策很難實施。

新華社報導，四季度經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點，必須緊抓不放保持經濟持續恢復態勢。要深入落實穩經濟一攬子政策措施，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。

李克強提出六條措施，分別是推動重大項目加快建設，做好困難群眾、失業人員動態監測和救助幫扶，兜牢基本民生底線。加快設備更新改造落地，在已基本完成項目貸款簽約基礎上，要把工作重點轉向專項再貸款發放和財政貼息撥付，督促用款單位加快設備購置和改造。

穩定和擴大消費，實施好生活服務業紓困政策。持續保障交通物流暢通，保障主幹道和微循環暢通，保障港口、站場等集疏運正常運。加大金融對實體經濟支持力度，引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利。最後是切實保障基本民生，做好困難群眾、失業人員動態監測和救助幫扶，兜牢基本民生底線。

為強化督導和服務，11月底前，國務院各督導工作組赴有關地方，對穩經濟一攬子政策措施落實情況進行督導和需要的服務幫助，認真聽取地方反映的情況，協調解決政策落實中的困難和問題。

自由亞洲電台報導，旅美經濟學者鄭旭光表示，李克強主持下的會議提出推動重大項目、加快建設的六條措施，但在疫情清零政策下很難實施。

鄭旭光指出，李克強開國務院常委會從來不提動態清零，頂多說防疫和經濟發展。李克強很清楚防疫政策中的動態清零不可能做到。鄭旭光稱李克強曾在5月25日的10萬人大會上說過，一定要把經濟搞上去，因為經濟不搞上去，防疫都沒有錢。

旅美時事評論人士馬聚認為，李克強在20大後已不再是中央政治局常委，而且李強作為國務院總理的繼任者，在明年人大總理換屆前夕，李克強在這段過渡期內能發揮的作用有限。

李克強 國務院 貸款

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