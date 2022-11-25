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習近平主場外交 多國元首將訪 分析：試圖分化美國與盟友

中國新聞組／北京25日電
習近平日前進行多場峰會外交之後，中國持續展開「主場外交」。（歐新社）
習近平日前進行多場峰會外交之後，中國持續展開「主場外交」。（歐新社）

中國主場外交持續登場，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）24日訪問中國；蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）27日到訪。寮國人革黨總書記、國家主席通倫西蘇里（Thongloun Sisoulith）將於29日至12月1日到中國進行國是訪問。

影音來源：YouTube

德國之聲引述專家分析，習近平希望透過這數周密集的外交行程來展現中國外交政策主動且活躍的一面，以此弱化美國與盟友之間的連結。

中共20大10月下旬閉幕後，北京當局展開系列對外交往活動，包括越共總書阮富仲、巴基斯坦總理總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已應邀陸續訪問中國。

古巴國家主席、古巴共產黨中央委員會第一書記狄亞士-卡奈，24日到訪中國。他曾三度訪問中國，於去年4月當選古共中央第一書記後，本次訪問將是他第二度以國家元首身分、第一次以古巴共產黨領導人身分訪問中國。

蒙古國總統呼日勒蘇赫將於27日至28日對中國進行國是訪問。他曾於2018年以蒙古國總理身分對中國進行正式訪問；此訪是他以總統身分首次訪中。

寮國人革黨總書記通倫西蘇里則是在2021年1月就任寮國人民革命黨總書記以及同年3月就任寮國國家主席後，首次出訪中國。他曾於2020年1月以寮國總理身分，受中國國務院總理李克強邀請到訪。

另外，歐盟理事會主席米歇爾24日宣布，他將於12月1日問中國並與國家主席習近平會面。這將是繼德國總理蕭茲（Olaf Sholz）月初的北京行之後，第2位到中國訪問的歐盟區領導人。

理事會表示：「在緊張的地緣政治和經濟環境下，這次訪中為歐盟與中國交往帶來一個及時的機會。雙方領導人將會討論全球面臨的挑戰課題，以及彼此有共同利益的領域。」

德國之聲報導，芬蘭赫爾辛基大學客座研究員英莎麗指出，英莎麗認為，北京積極分化歐洲國家的團結性，是因為認知到歐盟近年來想降低對中國的經濟依賴性，並轉移其供應鏈，而這些發展都是中國所不樂見的，因為降低對中國的經濟依賴性，就代表降低中國對歐洲的政治影響力。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎稱，中國正試圖重新在國際舞台上活躍起來。莊嘉穎說，「中國意識到，美國與盟國之間的協調，為美國挑戰中國創造了許多選擇，而中國能削弱美國優勢的方法，便是弱化美國與盟國跟美國各個盟友之間彼此的連結」。

古巴國家主席狄亞士-卡奈24日訪問中國。（歐新社資料照片）
古巴國家主席狄亞士-卡奈24日訪問中國。（歐新社資料照片）

古巴 歐盟 德國

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