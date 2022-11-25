中泰簽電商合作備忘錄 累計達27國締約

泰國副總理兼商務部長朱林（右一）19日在曼谷與中國商務部長王文濤簽訂電子商務合作諒解備忘錄。（取材自朱林臉書）

中國商務部 官網24日宣布，已經與泰國 簽訂了雙方「電子商務合作諒解備忘錄」，未來雙方將建立電子商務合作機制。據指出，目前中國已經累計與27國簽訂這類的備忘錄。

官方指出，此次中國與泰國電商 備忘錄，是11月19日，中國商務部部長王文濤與泰國副總理兼商業部部長朱林（中文名林明利）在泰國首都曼谷共同簽署，當時也正是中國國家主席習近平率團出席APEC第29次領導人非正式會議並對泰國進行訪問期間。

根據「備忘錄」內容，中國與泰國將建立電子商務合作機制，促進優質產品貿易，加強物流、配送、電子支付等領域合作，開展聯合研究和能力建設合作，為雙方電子商務發展創造良好環境，進一步拓展雙邊經貿合作新管道。

而中國商務部也表示，截至目前已同包括泰國在內的27個國家建立了雙邊電子商務合作機制，在機制下共同開展政策溝通、產業對接、能力建設、地方合作等務實合作，著力打造「絲路電商」夥伴關係。

公開資料顯示，中國近期積極拓展與各國簽訂電子商務備忘錄，僅10月底迄今不到三周時間，就與巴基斯坦、新加坡與泰國等三國締約。