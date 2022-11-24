抗美國施壓 荷蘭：出售中國曝光機 自有主張

全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）在2021年第4屆上海進博會的展台。（記者林宸誼／攝影）

美國希望限制中國的高階晶片 發展，作為晶片領域關鍵一環，極紫外光（EUV）和深紫外光（DUV）曝光機的生產國，荷蘭的態度無疑是相當重要。不過荷蘭官員表示，將捍衛自己的經濟利益，荷蘭自有主張，拒絕聽從美方提出對中國禁售半導體設備請求。歐盟 也發出聲音，不會效仿美國對中採取的強硬政策。

財聯社報導，荷蘭外貿與發展合作大臣施雷納馬赫（Liesje Schreinemacher）22日表示，在與美國等其他國家的貿易談判中，荷蘭將就艾司摩爾（ASML，中國稱阿斯麥）向中國銷售晶片設備的事宜，做出自己的決定。

從施雷納馬赫的表態來看，荷蘭反對配合美國對中國出口管制日益堅定。美國希望打壓中國在國內建立晶片產業並提高軍事實力的雄心，但荷蘭希望保住在中國主要市場地位。

艾司摩爾（ASML）是全球半導體顯影設備龍頭，占全球曝光機市場60%的市占，也是全球唯一一家能夠供應7奈米以下晶片所需極紫外光（EUV）曝光機的公司。

在與中國的貿易中，艾司摩爾（ASML）目前只供應了技術相對低一檔次的深紫外光（DUV）曝光機，該設備瞄準的是工藝技術在七奈米以上晶片的製造，覆蓋了目前市場上大部分成熟製程的晶片，而中國也是艾司摩爾（ASML）深紫外光（DUV）曝光機的最大客戶之一。

由於美國率先完成極紫外光（EUV）曝光機設備的原型設計和技術累積，艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）曝光機的技術和零部件主要來自於美國，因此艾司摩爾（ASML）尚不能違反美國方面要求向中國供應該設備。

美國在公布政策限制中國獲取高尖端半導體設備的同時，仍擔心艾司摩爾（ASML）透過深紫外光（DUV）曝光機讓中國能夠發展7到14奈米級別的晶片。

包括商務部 副部長Alan Estevez在內的美國高級官員代表團，將於本月前往荷蘭討論相關的出口管制問題，預計本次會談不會立刻達成協議。

施雷納馬赫認為，如果把深紫外光（DUV）放在歐盟的貿易條件裡與美國進行談判，最後結果相當於把深紫外光（DUV）送給美國，這會讓荷蘭的境況變得更糟。

彭博社認為，荷蘭高級官員的上述表態表明，荷蘭不願順從華盛頓切斷中國半導體技術供應的企圖。同時，美國在圍堵中國方面所採取的措施也在遭受其盟友的質疑。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利22日在歐洲議會辯論中稱，歐盟不會效仿美國對中國採取的強硬政策。