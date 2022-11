文化鎖國不再？「阿凡達2」在中國已定檔 全網振奮

北美電影「阿凡達:水之道」(又稱「阿凡達2」)於中國定檔12月16日上映。(取材自中國電影報導官方微博)

影迷期待已久的「阿凡達2」終於在中國官宣定檔。20世紀影業23日通過官方微博宣布,電影 「阿凡達:水之道」(又稱「阿凡達2」Avatar: The Way of Water)中國國內定檔12月16日上映。該訊息一出除了給中國影業振奮,拉抬多支影視股票 股價,比如中國電影漲超7%,萬達電影、幸福藍海、金逸影視、橫店影視漲幅超3%等,也引發中國網友「歡呼慶祝」,畢竟是中國睽違已久的美國片上映。

「阿凡達2」的前作「阿凡達」2009年12月16日在北美上映,2010年1月4日在中國上映。據公開數據顯示,2010年,「阿凡達」在中國斬獲14.28億元(人民幣,下同,約1.99億美元)票房,成為當年國內票房冠軍。(當年第二名為「唐山大地震」6.24億元,第三名為「讓子彈飛」5.4億元)。

此後,阿凡達重映仍獲得佳績。2021年3月12日,「阿凡達」在中國重映,11天後重映票房便突破3億元,帶動該片中國國內總票房超過17億元。

事實上,按常理,中國方面要引進「阿凡達2」在過往十分正常。畢竟中美雙方都遵守著電影引進相關規則,包括市場比例、市場份額,再到分帳方式等等,以往也是如此運作。但這次「阿凡達2」的定檔「反常地」引發「熱烈」反響。

一方面,中國影院近期皆是愛國主旋律創作如「長津湖」、「戰狼」等,有不少中國民眾反應許久未觀賞到北美影片。據了解,近一次引進外國片為8月26日的「大白鯊之奪命鯊口」。也有觀點認為近年因為中美關係緊張,可感受到中方在外來文化政策上嚴加管控,甚至可能進行另一種「閉關鎖國」。

另一方面,中國影業因為疫情 ,正面臨嚴峻的寒冬。比如今年上半年,原訂在中國計畫上映的電影約有80%推遲,許多節日熱檔因疫情要求「靜默」導致無法上映。也因此,「阿凡達2」的上映讓中國影迷振奮,

不過,近期中國多地日益升溫的疫情,加上各種嚴格防控與減少流動的要求,屆時影院能否正常放映仍是最大的不確定因素。

另據觀察者網報導,「阿凡達」對中國而言,不僅是電影市場的革新,更是一次電影技術的機會。2010年,中國14塊IMAX銀幕為「阿凡達」創造出11.4%的票房。此後,IMAX在中國迎來了高速發展期,各地影院以最快速度紛紛改造升級銀幕。從一定意義上來說,「阿凡達」給中國電影產業帶來了技術上的革新。2021年「阿凡達」在中國重映,IMAX廳產生的票房達到三分之一。

據悉,「阿凡達2」放映模式包括普通3D、IMAX 3D、杜比影院、CINITY 3D、中國巨幕等全版本模式。