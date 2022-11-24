文化鎖國不再？「阿凡達2」在中國已定檔 全網振奮

北美電影「阿凡達：水之道」（又稱「阿凡達2」）於中國定檔12月16日上映。（取材自中國電影報導官方微博）

影迷期待已久的「阿凡達2」終於在中國官宣定檔。20世紀影業23日通過官方微博宣布，電影 「阿凡達：水之道」（又稱「阿凡達2」Avatar: The Way of Water）中國國內定檔12月16日上映。該訊息一出除了給中國影業振奮，拉抬多支影視股票 股價，比如中國電影漲超7%，萬達電影、幸福藍海、金逸影視、橫店影視漲幅超3%等，也引發中國網友「歡呼慶祝」，畢竟是中國睽違已久的美國片上映。

來源：YouTube

「阿凡達2」的前作「阿凡達」2009年12月16日在北美上映，2010年1月4日在中國上映。據公開數據顯示，2010年，「阿凡達」在中國斬獲14.28億元（人民幣，下同，約1.99億美元）票房，成為當年國內票房冠軍。（當年第二名為「唐山大地震」6.24億元，第三名為「讓子彈飛」5.4億元）。

此後，阿凡達重映仍獲得佳績。2021年3月12日，「阿凡達」在中國重映，11天後重映票房便突破3億元，帶動該片中國國內總票房超過17億元。

事實上，按常理，中國方面要引進「阿凡達2」在過往十分正常。畢竟中美雙方都遵守著電影引進相關規則，包括市場比例、市場份額，再到分帳方式等等，以往也是如此運作。但這次「阿凡達2」的定檔「反常地」引發「熱烈」反響。

一方面，中國影院近期皆是愛國主旋律創作如「長津湖」、「戰狼」等，有不少中國民眾反應許久未觀賞到北美影片。據了解，近一次引進外國片為8月26日的「大白鯊之奪命鯊口」。也有觀點認為近年因為中美關係緊張，可感受到中方在外來文化政策上嚴加管控，甚至可能進行另一種「閉關鎖國」。

另一方面，中國影業因為疫情 ，正面臨嚴峻的寒冬。比如今年上半年，原訂在中國計畫上映的電影約有80%推遲，許多節日熱檔因疫情要求「靜默」導致無法上映。也因此，「阿凡達2」的上映讓中國影迷振奮，

不過，近期中國多地日益升溫的疫情，加上各種嚴格防控與減少流動的要求，屆時影院能否正常放映仍是最大的不確定因素。

另據觀察者網報導，「阿凡達」對中國而言，不僅是電影市場的革新，更是一次電影技術的機會。2010年，中國14塊IMAX銀幕為「阿凡達」創造出11.4%的票房。此後，IMAX在中國迎來了高速發展期，各地影院以最快速度紛紛改造升級銀幕。從一定意義上來說，「阿凡達」給中國電影產業帶來了技術上的革新。2021年「阿凡達」在中國重映，IMAX廳產生的票房達到三分之一。

據悉，「阿凡達2」放映模式包括普通3D、IMAX 3D、杜比影院、CINITY 3D、中國巨幕等全版本模式。