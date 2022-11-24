中與南太6島國 首談執法能力與警務合作

中國與索羅門警務合作迄今，已培訓索國逾300名警力。圖為中國警務顧問組對索羅門警方的培訓合作。（取材自索羅門群島皇家警察部隊臉書）

首次「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」22日以視訊形式舉行，出席的除中國公安 部長王小洪外，還有索羅門群島、斐濟、萬那杜、吉里巴斯、東加 、巴紐六個南太島國員警部門負責人。

據中國公安部消息，這次對話係由王小洪和索羅門群島員警、國家安全與懲戒部部長維科（Anthony Veke）共同主持。對話主題是「讓合作更專業、更高效、更友好，讓島國更安全」，中國公安部指，希望通過這一機制，建立更友好的合作關係、形成更高效的合作方式、提升更專業的執法能力，共同為本地區經濟社會發展「保駕護航」。並強調願與各方一道，共同培育好這一部級對話機制，「為各國繁榮穩定發展創造良好的安全環境，為深化中國和太平洋島國關係貢獻更大力量」。

另據中國外交部發言人趙立堅23日對此次對話的回應，他稱，與會島國代表表示希望同中國深化警務執法合作，促進本地區安全、發展和繁榮。並強調中國中國與島國的合作公開透明，同地區現有合作機制相互補充、並行不悖，「不針對任何國家，也不受任何國家干擾」。

在這次對話舉行之前，中國外長王毅曾於5月底至6月初，到訪南太7國（另外還有東帝汶）、並與9個南太島國舉行「第二次中國—太平洋島國外長會」。當時涵蓋與中共建交的南太島國斐濟、吉里巴斯、薩摩亞、紐埃、巴紐、萬那杜、密克羅尼西亞聯邦、索羅門、東加等國。相較之下，這次警務對話少了薩摩亞、紐埃、密克羅尼西亞聯邦。