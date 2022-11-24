「限韓令」解除 中韓停擺7年的防長互訪擬恢復

魏鳳和（右）與李鐘燮23日舉行會晤商定恢復中斷7年的防長互訪。圖為兩人6月在新加坡香格里拉對話時會晤。（取材自中國駐南韓使館官網）

中國防長魏鳳和與南韓 防長李鐘燮23日舉行會晤，雙方除討論北韓導彈、俄烏戰爭等議題外，還商定恢復自2015年中斷的防長互訪等軍事交流活動。此外，南韓電影已重新在中國視頻點播服務（OTT）平台上播放，這是中國實施「限韓令」六年來的首次，中國外交部發言人趙立堅 23日說，去年以來，中國已經引進播放多部南韓電影和電視劇。

據韓聯社消息，魏鳳和與李鐘燮是在柬埔寨出席東協（東盟）防長擴大會議時見面，雙方就韓半島及地區安全形勢交換意見。

報導指出，兩位防長一致認為，要在日前雙方領導人「尹習會」會談共識的基礎上，在國防領域謀求並踐行多種合作方案。雙方同意，國防部 門之間的密切的戰略溝通和交流是發展面向未來的國防合作關係所必需的，同時商定視疫情形勢，逐步恢復人員往來，包括2015年起停擺的防長互訪、2019年停擺的副防長級國防戰略對話、國防部之間的直通電話等軍事聯絡網等。

另外，南韓總統室公報首秘金恩慧22日在記者會上表示，南韓總統尹錫悅15日在韓中首腦會談上強調兩國文化、人員交流以及溝通的重要性，中國國家主席習近平對此表示認同。韓聯社報導，中國OTT平台騰訊視頻11月初已開始提供南韓導演洪常秀2018年的作品「江邊旅館」的播放服務。

北京日報報導，在23日記者會被問及相關問題時，趙立堅也間接證實這項消息。但趙立堅強調，中國從來沒有實施過所謂的「限韓令」。他說，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。

因不滿南韓部署美國薩德反飛彈系統，中國國家廣電總局要求，自2016年9月1日起，禁止韓星在中國演出；停止新的南韓文化產業公司投資；停止南韓偶像團體面向中國1萬名以上觀眾的演出；禁止新簽南韓電視劇、綜藝節目合作項目；禁止南韓演員出演的電視劇在中國播放等多項規定，此即俗稱的「限韓令」。

另據越通社報導，越南防長潘文江21日也已與魏鳳和會面。消息稱，此次魏鳳和與潘文江會晤，雙方同意繼續推動各層級代表團特別是高層代表團互訪；落實好副部長級防務戰略對話、邊境國防友好交流活動等現有交流合作機制；黨政工作合作；通過多種形式交流資訊；加強各軍兵種、院校、學校之間的合作；繼續在多邊軍事和國防論壇上相互協調和相互支持等。