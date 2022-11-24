中日海事高層磋商 防務熱線有譜 重啟經濟高層對話也受矚

中日22日以視訊舉行海洋事務高級別磋商，日方就中方海警船反覆駛入釣魚台「領海」，要求立即停止。圖為中日海警船在釣魚台海域對峙。（新華社）

泰國「岸習會」後，中國和日本 以視訊舉行海洋事務高級別磋商，就涉海問題加強溝通，管控分歧，並達成六點共識，包括盡早建成啟用防務直通電話。據中方發布，中方敦促日方尊重「中國領土主權和安全關切」，對近期日方在台海問題上的消極言論和錯誤做法表達強烈不滿，要求妥善處之。據日本共同社消息，日方「嚴重關切」日本周邊解放軍 活動，還就中方海警船反覆駛入釣島（釣魚台 ）「領海」，要求立即停止。

中日已舉行第14輪海洋事務高級別磋商，據中國外交部發布，這次磋商由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋州局局長船越健裕以視訊方式22日共同主持，與會者涵蓋雙方外交、軍事、能源等18個部門。

雙方六點共識包括：積極評價中日防務部門海空聯絡機制運行，及開通直通電話事宜取得的重要進展，盡早建成並啟用電話；繼續開展防務交流；中方海警局與日本海上保安廳願進一步合作打擊海上跨境犯罪；繼續在中日海上搜救協定架構下，深化海上搜救合作；開展應對海洋塑膠垃圾合作；共同打擊非法捕魚及加強海洋科研等交流。

中方重申在東海、釣魚台及南海問題立場，敦促日方「尊重中國領土主權和安全關切，停止一切侵犯中方主權的行徑」。對台問題上，表達對近期日方「消極言論和錯誤做法」強烈不滿，重申台灣問題「涉及中日關係政治基礎和基本信義」。

據日本共同社消息，日方在會議中「嚴重關切」日本周邊的解放軍活動；而中方在東海中間線的中方一側海域置採氣田設施，日方也表達強烈關切。

資料顯示，中日防務部門海空聯絡機制2018年搭建，但相關熱線電話遲遲未能開通。此次岸習會後出現明顯進展，除了防務熱線外，雙方何時重啟「經濟高層對話」也受關注。