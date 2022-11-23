關係悄悄回溫 中國大買澳洲小麥 創2004年以來新高

俄烏戰爭打亂黑海小麥出口，買主改搶澳洲小麥。（路透）

北京與坎培拉雙方關係融冰跡象，連月來不斷受到關注。如今有數據揭露，中國今年前10月從澳洲 進口的小麥，達到2004年以來新高，形同雙方關係升溫、「小麥先行」的現象。

彭博報導，彙整中國海關數據並進行測算後發現，今年前10個月，澳洲出口占中國小麥進口量的63%，遠高於去年的28%和前年的百分15。按噸數計，今年前10月，中國從澳洲進口的小麥年增逾一倍至497萬噸，創下2004年以來的最高數字。

此前在2020年，澳洲推動國際社會對新冠肺炎病毒起源調查後，中澳關係迅速降溫。中國當年5月先是以違反檢疫要求暫停進口4家澳洲商的牛肉，接著又宣布對澳洲大麥徵收80%的反傾銷與反補貼稅，當年11月底進一步對澳洲葡萄酒課徵100%到200的臨時反傾銷稅。

而雙方關係在近期出現許多解凍跡象，暌違3年，中澳外長在今年7月首度會晤後，在9月、11月也分別舉行會晤跟通話，頻繁接觸並釋出積極訊號。

今年5月澳洲工黨政府贏得大選後，中澳雙方便出現融冰，除了雙方外長和防長陸續接觸，煤炭、鐵礦等貿易也恢復，今年7月彭博社便報導有42萬噸煤炭在中國港口卸貨等消息。

11月G20峰會 時，澳洲總理艾班尼斯與中國國家主席習近平 進行雙方領導人三年來首次會晤。當時習近平還特別提到，「重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願」。