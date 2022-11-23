關係悄悄回溫 中國大買澳洲小麥 創2004年以來新高
北京與坎培拉雙方關係融冰跡象，連月來不斷受到關注。如今有數據揭露，中國今年前10月從澳洲進口的小麥，達到2004年以來新高，形同雙方關係升溫、「小麥先行」的現象。
彭博報導，彙整中國海關數據並進行測算後發現，今年前10個月，澳洲出口占中國小麥進口量的63%，遠高於去年的28%和前年的百分15。按噸數計，今年前10月，中國從澳洲進口的小麥年增逾一倍至497萬噸，創下2004年以來的最高數字。
此前在2020年，澳洲推動國際社會對新冠肺炎病毒起源調查後，中澳關係迅速降溫。中國當年5月先是以違反檢疫要求暫停進口4家澳洲商的牛肉，接著又宣布對澳洲大麥徵收80%的反傾銷與反補貼稅，當年11月底進一步對澳洲葡萄酒課徵100%到200的臨時反傾銷稅。
而雙方關係在近期出現許多解凍跡象，暌違3年，中澳外長在今年7月首度會晤後，在9月、11月也分別舉行會晤跟通話，頻繁接觸並釋出積極訊號。
今年5月澳洲工黨政府贏得大選後，中澳雙方便出現融冰，除了雙方外長和防長陸續接觸，煤炭、鐵礦等貿易也恢復，今年7月彭博社便報導有42萬噸煤炭在中國港口卸貨等消息。
11月G20峰會時，澳洲總理艾班尼斯與中國國家主席習近平進行雙方領導人三年來首次會晤。當時習近平還特別提到，「重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願」。
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