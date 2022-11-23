卡達世足賽球迷不戴口罩狂歡 中網友：像另個世界

世界盃上數萬名球迷不戴口罩的激情吶喊，對比中國的「動態清零」形成強烈對比。（歐新社）

世界盃 足球賽21日凌晨開踢，許多中國民眾一如既往守在螢幕前看球。熱鬧之餘，不少人還發現，看台上眾多的觀眾裡沒有人戴口罩 ，看在被封控近三年的中國民眾眼裡，感受複雜，有網友哀嘆「像另個世界」。

中央社報導，這屆世足賽期間，儘管各國都有疫情，但在「動態清零」的陰影下，中國多數球迷和民眾卻無法像外國球迷般，找個露天或室內酒吧餐廳一同感受球場上帶來的暢快、歡樂和情緒起伏，他們多數人擔心被感染、被彈窗，只能乖乖守在家裡看球。

在中國大小媒體上，這屆世界盃一樣能看到專業球評、場邊花絮，以及中國企業贊助金額、相關物件大量使用中國製品，乃至於首度有中國籍裁判出現、臨時搭建的貨櫃屋式球迷旅館都是中國製等訊息，和往屆沒有什麼不同。

然而，螢幕前觀眾卻能看到的是，別說場上球員，就是看台上的成千上萬各國觀眾，以及球場外活蹦亂跳的各國觀眾，沒有一個人戴著口罩，進球場看球，更沒有人拿出手機掃碼。

據報導，在中國網路上，有人提出這個質疑。其中一位網友寫文章說，全球這麼多球迷湧進卡達看球，32支隊伍一心奪冠，不戴口罩、也不掃碼、更不彈窗，就不怕染疫了？地主國卡達就不「外防輸入」了？球迷回國後，各國也不「外防輸入、內防反彈」了？怎麼沒看到32隊像北京冬奧 般被「閉環管理」呢？

底下的留言則頗為戲謔。有人說，那是因為中國隊沒出線，如果有中國隊「敢不閉環？敢不掃碼？」；有人則說，中國製的球迷旅館活像座「方艙醫院」，這些球迷既不掃碼又不戴口罩，「懲罰他們不正合適嗎？」。

還有人直指，不妨看看幾萬人聚集了一個月的世界盃過後，會不會為全球帶來大流行？如果有，就再度證明了「我dang（黨，指中共）的偉光正」；如果沒有，「就不多說了」。

報導說，儘管知道這些矛盾，多數中國民眾卻寧願藏住心中的疑問，時間到了想看球就看球。一位向記者抱怨過「彈窗」經歷的北京民眾說，「看球就別想這些了，大家都不糊塗，怎麼回事都明白」。

世足賽還要舉行近一個月，這段期間可能是中國疫情最吃緊的時刻。螢光幕前的熱鬧和身邊封控的靜默，也將繼續在中國民眾的心中形成強烈對比。