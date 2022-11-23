世界盃首日 「中國在卡達幹1件大事」簽27年長約買LNG

中國石化公司21日與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議，卡達將每年向中國供應400萬噸LNG。（取材自微信公號「牛彈琴」）

世界盃開幕，中國男足雖無法參加，但在開幕第一天，中國與卡達簽的一份長達27年的超級大單，卻非常搶眼。中國石油 化工集團宣布與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣 （LNG）長期購銷協議。按路透的說法，這是LNG交易史上最長的一個協議，微信 公號「牛彈琴」則稱這是世界最大單，沒有之一。

綜合媒體報導，根據協議，卡達能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。此次協議是中國石化與卡達能源公司簽署的第二個LNG長期購銷協議，也是卡達北方氣田擴能項目的第一個LNG長期購銷協議。

中國石化董事長馬永生與卡達能源事務國務大臣、卡達能源公司總裁兼首席執行官薩阿德·卡阿比以線上形式共同簽署協議。

馬永生表示，這份合約具有「里程碑」意義，因為卡達是全球最大液化天然氣供應國，中國則是世界上最大的液化天然氣進口國。本協議不僅有助於滿足中國市場對天然氣的需求，也將進一步優化中國能源消費結構，提升能源供應的安全性、穩定性和可靠性。

薩阿德·卡阿比表示，這份協議將進一步鞏固中國與卡達之間良好的雙邊關係，他認為，近期LNG價格的波動，讓世界買家意識到長期供應的重要性，該協議象徵長期交易時代已經到來，這對買賣雙方都至關重要。他直言，「這將雙方的關係提升到新高度，我們有了一份將持續到2050年的購銷協議。」

卡達天然氣的主要市場在亞洲，尤其是中國、日本和南韓。但自從俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國家也日益尋求卡達供氣。不過，對於是否與卡達簽訂長約，德國等歐洲國家一直裹足不前，使得雙方供氣談判難有進展。而中國作為能源進口大國，自然不希望出現因為能源影響產業的事情，所以一份穩定的協議十分重要。

中國石化與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣長期購銷協議，是雙方就卡達北方氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。

北方氣田是世界上最大的天然氣田，由卡達和伊朗共同所有，卡達幾乎全部的天然氣產量及大約60％的出口收益都來自該氣田。北方氣田擴能項目將於2026年投產，預計到2027年，卡達的液化能力將從每年7700萬噸，提高到1.26億噸。

中國這一大訂單，密切了與卡達的合作，同時也是在水電、風電、太陽能等多項全球領先地位，給中國的能源主權、能源議價權、能源安全，增加了又一重底氣。