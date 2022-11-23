中美防長會談 環時：中防長「硬話」 美應理解

正在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議的中國國務委員兼國防部長魏鳳和（前排右二），22日應約與美國國防部長奧斯丁（前排左二）舉行會談。 （新華社）

中國防長魏鳳和美國防長奧斯丁 22日在柬埔寨會談，這是兩國防長時隔近半年後又一次會面。外界認為中美多個重要領域陸續重啟或恢復對話，關係出現止跌回穩跡象。環球時報社評則稱，美方應準確理解中國防長的「硬話」，兩國加強危機管控，關鍵看華盛頓的誠意。此外，環球時報也列出會談三個點值得關注。

這3個關注點，首先是會談90分鐘，比上一次更長。這是中美防長時隔近半年之後的又一次會談。中國國防部 新聞發言人譚克非在會後表示，這是一次坦誠、深入、務實、具有建設性的戰略溝通。路透引一位美國官員表示，此次會談富有成效和專業。

其次，中美防長商談了溝通機制的重啟。一位不願透露姓名的美國國防部高級官員表示，雙方就台灣問題進行長時間討論，並討論在未來幾個月重啟一些在裴洛西 訪台後被取消的機制。這位官員表示，「人們預計，過去6個月凍結的一些機制將會重新啟動」。

第三個值得關注的是「加強危機管控」。中美防長會談後，譚克非表示，雙方認為兩軍應當認真落實兩國元首重要共識，保持溝通渠道暢通，妥處矛盾分歧，加強危機管控，努力保持兩軍關係總體穩定。

軍事專家告訴環球時報，中美兩軍之間實質性的問題主要指中美兩軍如何管控危機。從雙方新聞稿上看，中美在各自關切的問題上都做出表態，比如魏鳳和強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，奧斯丁則重申航行自由等。

專家稱在中美結構性矛盾難以化解的前提下，中美之間一旦發生衝突和戰爭不符合雙方利益，因此在中美防長的本次會談中，雙方會就一些非常具體問題進行坦誠溝通，中方會亮明底線，劃下紅線。假若溝通順暢，雙方還非常可能會涉及到溝通管道的建立問題。

會晤中，魏鳳和再次強調，台灣問題是中國大陸核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一。他還警告說，美方在台灣問題上的每一次升級和突破，都必將遭到中方堅決有力的反制和回擊。

環球時報社評以「美方應準確理解中國防長的硬話」為題指出，魏鳳和的話說得十分清晰硬朗，坦誠溝通是最大程度避免誤解誤判的有效方式，這絕不是咄咄逼人，而是亮明中國軍隊捍衛國家核心利益的強大能力和堅定意志，從性質上來說是防衛性的，非攻擊性的。也要讓美方認識到，挑釁中國衝動時必須再三掂量這些話的分量。