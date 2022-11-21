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兩軍解凍？ 中美防長可望在柬埔寨會談 有助管控分歧

中國新聞組／北京21日電
柬埔寨首相洪森在金邊會見中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（取材自中國國防部官網）
柬埔寨首相洪森在金邊會見中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（取材自中國國防部官網）

中國國務委員兼國防部長魏鳳和20日出席第九屆東盟（東協）防長擴大會，有望與美國國防部長奧斯丁舉行會談，這是繼14日「拜習會」後另一個中美雙方的重要會談。新民晚報署名文章指出，會上還將出現南韓和印度防長，這樣的會議能促進各國交流，特別是在軍事方面能做一些梳理，管控分歧，緩和矛盾。

美聯社報導，此次雙方若舉行會談，將是中美防長本年度內的第二次面對面會談，6月10日中美防長在新加坡香格里會對話會期間舉行首次面對面會談；而此次會談也將是8月份以來中美兩軍高層首次對話。

路透報導，這是本月早些時候中美最高領導人會晤後兩軍關係「解凍」的一個跡象。

據中國國防部網站消息：魏鳳和將於20日至24日出席第九屆東盟防長擴大會並訪問柬埔寨。此前，美國五角大廈記者會上，美國國防部長奧斯丁也已確認出席該會。

中國國防部新聞發言人譚克非20日就魏鳳和與奧斯丁是否舉行會談以答記者問方式表示，中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極、開放態度，雙方有關部門正就此保持溝通協調。

新民晚報署名文章指出，在引起全球媒體關注的20國集團（G20）峇里島峰會和亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議之後，東盟峰會於19日在柬埔寨閉幕。緊接著，東盟防長擴大會於20日在柬埔寨召開。

文章稱，這不是今年以來魏鳳和與奧斯丁第一次碰面。但如今在柬埔寨參加東盟防長擴大會，對中美兩國防長，甚至對中美兩國來說，都更具意義。

據中國國防部網站透露，魏鳳和在東盟外長擴大會議期間，不僅將於大會發言，同時還將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。在此之前，魏鳳和於18日已與印尼和新加坡防長在西安交流，很可能是此行柬埔寨與東盟各國外長碰面前的一次溝通。

彭博報導，奧斯汀曾於16日在五角大樓簡報會上稱，希望中國開放與美軍溝通渠道，並提及在參加今次會議期間有與中國防長會面的可能性。

環球時報報導，中美兩國防長都會出席東盟防長擴大會，在會前，中美雙方都釋放出舉行雙邊會談的可能性。外交學院國際關係研究所教授李海東表示，此次中美防長若會談，可看作是中美軍事領域交流重回正常軌道的開端。

國防部 奧斯丁 新加坡

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