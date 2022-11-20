日軍大屠殺照片 美當鋪老闆贈中

凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（取材自推特）

本報9月2日曾報導，在明尼蘇達州 明尼亞波利斯市經營當鋪多年的凱爾（Evan Kail）發現一本疑似日軍大屠殺相簿，內有25張從未公布過的日軍暴行照片，事件引起廣泛關注。近日凱爾會見中國駐芝加哥 總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。

據香港01報導，中國駐芝加哥總領事館的兩名工作人員17日前往凱爾所在的明尼蘇達州，和他面對面交接相簿。凱爾現場簽署了捐贈協議。

捐贈儀式中，凱爾並朗讀自己寫給總領事館及全體中國人民的一封信，信中稱，相簿通過社交媒體已成為一個具有教育 意義的符號代表，相簿中的內容將對中國的史學研究者有重要的參考意義，自己很榮幸能夠以和平、友好的名義捐贈給中國。凱爾稱，做出這個決定是一個漫長而又艱難的過程，感謝所有支持他並理解自己決定的人，這將是他終身難忘的一次經歷。

凱爾收到的相簿中，包括20多張日軍大屠殺事件的照片。(圖：凱爾提供)

另據現代快報報導，中國駐芝加哥總領事館也回贈凱爾一封感謝信，領事館在信中向凱爾表達誠摯的感謝，感謝他將這本二戰相冊捐給中國駐芝加哥總領事館。同時表示，日軍20世紀30年代至40年代在中國所犯下的戰爭罪行，是人類歷史上至暗的一頁。歷史是當今社會的一面鏡子，凱爾的捐贈將激勵世人以善良之心維護和平，領事館也會繼續為中美人民之間的文化聯繫和友誼而努力。

凱爾收到的相簿中，包括20多張日軍大屠殺事件的照片。(圖：凱爾提供)