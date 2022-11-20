習近平與杜魯多APEC狹路再相逢 完全沒互動

中國國家主席習近平 日前在G20峰會 一場會議後的空閒時間，找上加拿大總理杜魯多 ，指責杜魯多洩漏兩人在G20高峰會場邊的閉門談話內容；兩人在亞太經合會（APEC）會議上再次「狹路相逢」，座位間隔僅一個位置，夾在中間的是智利總統柏瑞克，他在與習、杜兩人互動，也引起外界注意。

香港01報導，亞太經濟合作會議領袖峰會18日在泰國曼谷登場，由於大會的座位順序是依國家或經濟體的字母排序，因此中國國家主席習近平與加拿大總理杜魯多位置相當靠近，兩人中間僅隔著柏瑞克，而在上午閉門會議開始之前，短暫開放媒體拍攝的期間，外媒就捕捉到三人之間的互動情況。

影片中可以看見，杜魯多一開始先是與柏瑞克寒暄，兩人直接對話並無翻譯協助。柏瑞克後續又找習近平交談，過程中習近平突然往後方一指，讓他一度轉頭看向習近平所指的方向，直到翻譯小跑步到兩人身旁，他才明白習是要請求翻譯協助，兩人隨後在翻譯的幫助下相談甚歡，不過整個過程中，習近平和杜魯多完全沒互動。

習近平16日在印尼參加G20峰會，在一場會議後的空閒時間，突然帶著翻譯員找上杜魯多，指責杜魯多洩漏兩人在G20高峰會場邊的閉門談話內容，「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的」、「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了」。