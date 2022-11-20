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德擬對高度依賴中國企業緊縮規定 安聯卻嗅到中國「巨大機遇」

中國新聞組／北京20日電
一份機密文件草案稱，德國外交部計畫收緊對高度依賴中國的企業的規定。圖為示意圖。(路透資料照片)
一份機密文件草案稱，德國外交部計畫收緊對高度依賴中國的企業的規定。圖為示意圖。(路透資料照片)

路透看到的一份機密文件草案稱，德國外交部計畫收緊對高度依賴中國的企業的規定，要求它們呈報較多資料，並可能基於地緣政治風險而對公司進行壓力測試。而德媒報導，就在德國正在討論減少對中國依賴的同時，德國金融巨頭安聯集團總裁貝特卻看到，安聯在中國的業務面臨「巨大機遇」。

路透的報導指出，這些擬議中的措施是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府所草擬對中國的新商務策略一部分，而蕭茲政府正設法要減少對中國這個亞洲經濟強權的依賴。

文件草案中說，「目標是要以市場經濟工具來改變對德國公司的誘因結構，以使降低出口依賴更具吸引力」，並特別指出化工業和汽車業。

該草案由綠黨的貝爾伯克領導的外交部起草，但仍須經其他部委同意。預計明年初將對中國戰略做出最終決定。

中、德分別是亞洲和歐洲最大經濟體，兩國因經貿往來而致關係密切，然而自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，這樣的關係受到仔細檢驗。俄軍侵烏一事使德國和俄羅斯長達10年的能源關係終止，並導致許多公司被迫放棄了在俄羅斯業務。

該文件草案說：「我們絕不可重蹈覆轍，這是政客和企業的責任。」

這份65頁文件概述的措施包括，針對活躍在中國的企業緊縮規定，以確保將地緣政治風險納入考量。

該文件稱，投資擔保將面臨更嚴格的審查，以考慮到地緣環境影響、工作和社會標準，並避免供應鏈中的強迫勞動。該文件稱，政府還計畫收緊出口信貸擔保，以避免不必要的技術轉讓，尤其是敏感的軍民兩用技術以及可用於監視和鎮壓的技術。

另據德國商報報導，德國金融巨頭安聯集團總裁貝特（Oliver Baete）認為，安聯在為中國客戶提供資產管理方面面臨巨大機遇。這位德國保險集團負責人在新加坡向彭博電視表示，中國投資者需要實現投資多元化。為此，他們需要有關如何將資金投資於歐洲或美國信貸市場等方面的建議。「我認為，我們可以為此做出重大貢獻。」

貝特已於10月份向媒體積極地談到中國的未來。而在德國政界和其他部門，目前正在激烈討論如何快速削減對中國的依賴問題。

總部位於慕尼黑的安聯集團通過其子公司Pimco和Allianz Global Investors（AGI），積極參與基金業務。在中國，這家達克斯企業是第一家被允許經營全資本地保險公司的外國企業。企業管理層此前曾表示，中國有望成為全球最大的保險市場，並已宣布計畫利用這一發展來擴大其在中國的業務。中國曾宣布，於2019年向外國投資者開放該行業。

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