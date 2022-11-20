APEC峰會 習：門只會愈開愈大 會泰總理 稱將共建命運共同體

中國國家主席習近平（左）19日在曼谷與泰國總理帕拉育會談。（新華社）

在昨日的亞太經合組織（APEC）峰會上，習近平 重申要堅持真正的多邊主義，維護多邊貿易體制，構建開放、公平、非歧視的貿易投資 環境，早日建成全面、高水平的亞太自由貿易區。他承諾，中國擴大高水平開放的決心不會變，開放的大門只會愈開愈大。習近平昨並與泰國 總理帕拉育舉行會談，雙方宣布構建「更為穩定、更加繁榮、更為持續的中泰命運共同體」。

根據中國外交部官網消息，習近平與帕拉育共同發表「中泰聯合聲明」，雙方就構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體達成共識。雙方重申，「在涉及國家主權、統一和領土完整的重大原則問題上，進一步加強相互信任、理解和支持」。

聯合聲明還提到，「泰方堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國不可分割的一部分，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方支持中國『一國兩制』方針」。

習近平在會談中向帕拉育表示，要加快「中寮泰三方鐵路」合作，推進「中寮泰聯通發展構想」，加強基礎設施「硬聯通」，做好物流通關「軟聯通」，擴大泰國優質農副產品輸陸。

報導稱，帕拉育指出，泰方願與中方加強高層往來，落實「泰中戰略性合作共同行動計畫」和共建「一帶一路」合作規劃，加快泰中鐵路建設並與中寮鐵路銜接，加強貿易、投資、網路安全、打擊跨國犯罪等領域合作。

雙方還簽署「中泰戰略性合作共同行動計畫（2022至2026）」、「中泰共同推進一帶一路合作規畫」以及經貿投資、電子商務、科技創新領域合作文件。

除了元首外交，中國與東南亞各國的軍事合作也頻傳新進展。印尼、新加坡防長近日到訪西安與中國防長魏鳳和會晤，中國官方也宣布魏鳳和將於20日至24日出訪柬埔寨參加東協防長擴大會議。

另據新華社報導，亞太經合組織第29次領導人非正式會議18日上午在泰國曼谷國家會議中心舉行，習近平出席會議並發表題為「團結合作勇擔責任構建亞太命運共同體」的重要講話。

習近平17日下午應邀在曼谷舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上發表題為「堅守初心共促發展開啟亞太合作新篇章」書面演講，強調中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。

習近平在亞太經合組織會議上的系列重要講話，也引發國際社會熱烈反響，多國人士認為，習近平全面總結了「亞太奇蹟」的經驗與啟示，就攜手構建亞太命運共同體提出重要主張，深刻闡釋中國式現代化的機遇與貢獻，為再創亞太合作新輝煌注入強勁動力。