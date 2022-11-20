我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

APEC峰會 習：門只會愈開愈大 會泰總理 稱將共建命運共同體

中國新聞組／北京20日電
中國國家主席習近平（左）19日在曼谷與泰國總理帕拉育會談。（新華社）
中國國家主席習近平（左）19日在曼谷與泰國總理帕拉育會談。（新華社）

在昨日的亞太經合組織（APEC）峰會上，習近平重申要堅持真正的多邊主義，維護多邊貿易體制，構建開放、公平、非歧視的貿易投資環境，早日建成全面、高水平的亞太自由貿易區。他承諾，中國擴大高水平開放的決心不會變，開放的大門只會愈開愈大。習近平昨並與泰國總理帕拉育舉行會談，雙方宣布構建「更為穩定、更加繁榮、更為持續的中泰命運共同體」。

根據中國外交部官網消息，習近平與帕拉育共同發表「中泰聯合聲明」，雙方就構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體達成共識。雙方重申，「在涉及國家主權、統一和領土完整的重大原則問題上，進一步加強相互信任、理解和支持」。

聯合聲明還提到，「泰方堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國不可分割的一部分，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。泰方支持中國『一國兩制』方針」。

習近平在會談中向帕拉育表示，要加快「中寮泰三方鐵路」合作，推進「中寮泰聯通發展構想」，加強基礎設施「硬聯通」，做好物流通關「軟聯通」，擴大泰國優質農副產品輸陸。

報導稱，帕拉育指出，泰方願與中方加強高層往來，落實「泰中戰略性合作共同行動計畫」和共建「一帶一路」合作規劃，加快泰中鐵路建設並與中寮鐵路銜接，加強貿易、投資、網路安全、打擊跨國犯罪等領域合作。

雙方還簽署「中泰戰略性合作共同行動計畫（2022至2026）」、「中泰共同推進一帶一路合作規畫」以及經貿投資、電子商務、科技創新領域合作文件。

除了元首外交，中國與東南亞各國的軍事合作也頻傳新進展。印尼、新加坡防長近日到訪西安與中國防長魏鳳和會晤，中國官方也宣布魏鳳和將於20日至24日出訪柬埔寨參加東協防長擴大會議。

另據新華社報導，亞太經合組織第29次領導人非正式會議18日上午在泰國曼谷國家會議中心舉行，習近平出席會議並發表題為「團結合作勇擔責任構建亞太命運共同體」的重要講話。

習近平17日下午應邀在曼谷舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上發表題為「堅守初心共促發展開啟亞太合作新篇章」書面演講，強調中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。

習近平在亞太經合組織會議上的系列重要講話，也引發國際社會熱烈反響，多國人士認為，習近平全面總結了「亞太奇蹟」的經驗與啟示，就攜手構建亞太命運共同體提出重要主張，深刻闡釋中國式現代化的機遇與貢獻，為再創亞太合作新輝煌注入強勁動力。

習近平 投資 泰國

上一則

欖隊出賽世盃國歌名也錯 港協新規：出錯不暫停就退賽

下一則

中新冠口服藥偷賣 遭下架 但線下購買暢行無阻

延伸閱讀

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快

讚APEC峰會「完美」 張忠謀：與習近平互動愉快
即時短評／張忠謀赴APEC 美中對抗下的台灣縮影

即時短評／張忠謀赴APEC 美中對抗下的台灣縮影
習近平會泰國總理帕拉育 籲加快「中寮泰鐵路」合作

習近平會泰國總理帕拉育 籲加快「中寮泰鐵路」合作
中國與泰國發表聯合聲明 泰方：堅定奉行一中政策

中國與泰國發表聯合聲明 泰方：堅定奉行一中政策

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢