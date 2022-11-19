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習近平：「一帶一路」論壇 擬明年復辦

中國新聞組／北京19日電
中國國家主席習近平在亞太經合會（APEC）領袖會議上表示，中方考慮在2023年舉辦第三屆「一帶一路」國際合作論壇。（美聯社）
中國國家主席習近平在亞太經合會（APEC）領袖會議上表示，中方考慮在2023年舉辦第三屆「一帶一路」國際合作論壇。（美聯社）

亞太經濟合作會議（APEC）第29次領導人非正式會議18日舉行，中國國家主席習近平當天在會議上表示，要建設和平穩定、「共同富裕」、清潔美麗、守望相助的亞太地區；同時，他也宣布中方考慮在2023年舉辦第三屆「一帶一路」國際合作論壇。

新華社報導，習近平在會議上提到，當前新冠疫情反覆，世界經濟復甦面臨各種挑戰，單邊主義、保護主義上升，全球產業鏈供應鏈受到衝擊，通貨膨脹、糧食、能源安全等問題嚴峻。因此習提出四點建議，第一，維護國際公平正義，建設和平穩定的亞太；第二，堅持開放包容，建設共同富裕的亞太；第三，堅持綠色低碳發展，建設清潔美麗的亞太；第四，堅持命運與共，建設守望相助的亞太。

習近平呼籲APEC成員，應尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，透過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。在經濟方面，習說，要早日建成高水準的亞太自由貿易區，要促進亞太全體人民共同富裕。

此外，據路透報導，習近平也在會中宣布：「明年，中方將考慮舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。」如果成真，將是新冠疫情以來該活動首度回歸。北京最近開始放寬嚴格清零政策中的部分防疫限制，許多分析家預測，從明年3月或4月開始，開放程度將進一步擴大。

習近平表示，中方願和有關各方高質量實施「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），繼續推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA）。

習近平 一帶一路 疫情

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