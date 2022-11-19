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習近平見李顯龍 反對中星「脫鉤斷鏈」

中國新聞組／北京19日電
習近平（右）與李顯龍17日在曼谷的會見，是兩人自2019年以來首度面對面談話。（取材自李顯龍臉書）
習近平（右）與李顯龍17日在曼谷的會見，是兩人自2019年以來首度面對面談話。（取材自李顯龍臉書）

中國國家主席習近平17日在曼谷分別與日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍與菲律賓總統小馬可仕舉行會見。在與李顯龍的會見中，習強調雙方要維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」。習近平18日則與紐西蘭總理阿爾登會面，阿爾登提及了包括新疆香港、南海與台灣海峽的問題，不過中方仍是「一貫」的回答。

據中國外交部發布，習近平17日與李顯龍會見時提到，願與新方共同維護地區團結合作，反對集團政治，抵制陣營對抗，維護經濟和區域一體化正確方向，堅決反對搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」。

中國官方指，李顯龍表示中國崛起不可阻擋，一個強大、友好的中國，將為地區和世界帶來積極影響，有利於幫助中小國家實現共同發展。

李顯龍也透過臉書指出，這是他與習近平2019年以來第一次面對面會議；雙方就如何推動雙邊關係向前發展進行了很好討論；「我們還談到區域和國際發展。期待很快再次見到習主席。」

習見紐西蘭總理 阿爾登當面提港台議題

中國國家主席習近平18日在泰國曼谷會見紐西蘭總理阿爾登。（新華社）
中國國家主席習近平18日在泰國曼谷會見紐西蘭總理阿爾登。（新華社）

習近平18日與紐西蘭總理阿爾登在APEC場邊舉行兩人自2019年以來首度面對面會談，兩人相談約50分鐘。習近平表示，中方視紐西蘭為「重要夥伴及朋友」，感謝阿爾登一再表示紐國具有「獨立的外交政策」，希望雙方的全面夥伴關係更上層樓。

阿爾登會後透露，在和習的談話中，提及新疆、香港、南海與台灣海峽的問題。她說，這是紐國長期關切的問題，而中方的回應也很「一貫」。阿爾登表示，她也敦促習近平能對俄羅斯與北韓運用影響力，協助解決國際安全的挑戰。

習近平也會見巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩，習在會面時表示，中國發展同太平洋島國友好關係，堅持平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容，不針對第三方，也沒有興趣搞地緣爭奪。習指，中國與巴紐是好朋友、好夥伴，中方願同巴新高質量共建「一帶一路」，拓展農林漁業、基礎設施、經濟特區建設、防災救災、綠色發展等領域合作。

習近平 香港 新疆

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