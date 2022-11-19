我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

中國、新加坡防長會晤 明年聯合演訓

記者廖士鋒／綜合報導
新加坡防長黃永宏18日與中國防長魏鳳和會面。（取材自央視軍事）
新加坡防長黃永宏18日與中國防長魏鳳和會面。（取材自央視軍事）

新加坡防長黃永宏近日到訪中國，在西安與中國防長魏鳳和舉行會面，雙方一致同意加快建成雙邊國防部熱線電話工作，並於明年舉辦陸軍與海軍聯合演訓。黃永宏17日起到西安進行兩天工作訪問，這是他疫情後首次訪中。

根據新加坡國防部發布，黃永宏與魏鳳和在會談中重申了新中兩國持久、親切與友好的雙邊防務關係。兩位防長表明，將根據2019年10月簽署的加強版防務交流和安全合作協定，致力於加強防務合作。兩人也同意在2023年恢復雙邊「合作」演習，及「海事合作」演習，並期待在軍事教育及學術訪問與1.5軌對話等學術交流方面合作。

魏鳳和18日與黃永宏在西安會見。魏鳳和表示，在兩國領導人戰略引領下，雙方關係達到「與時俱進的全方位合作伙伴關係」新高度。當前亞太地區安全形勢「穩中有憂」，雙方應加強戰略溝通，共同維護地區和平穩定；希望兩軍進一步密切高層交流、提升聯演聯訓水平。

消息並稱，黃永宏表示，新加坡高度重視發展兩軍關係，願與中方一道，進一步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作，不斷提升兩軍關係，共同為維護地區安全穩定作出貢獻。

新加坡 國防部 疫情

上一則

球衣、球館、獎盃、球衣… 卡達世足滿是「中國造」

下一則

中日増逾2萬確診 廣東急建方艙 北京籲宅家「靜下來」

延伸閱讀

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉
張忠謀出席APEC峰會 主動起身與戴琪短暫晤談

張忠謀出席APEC峰會 主動起身與戴琪短暫晤談
APEC領袖峰會登場 李顯龍張忠謀場邊敘舊

APEC領袖峰會登場 李顯龍張忠謀場邊敘舊
美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃

美中軍事復談無望？李尚福任中國防長 向美示威意味濃

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？