中國、新加坡防長會晤 明年聯合演訓

新加坡防長黃永宏18日與中國防長魏鳳和會面。（取材自央視軍事）

新加坡 防長黃永宏近日到訪中國，在西安與中國防長魏鳳和舉行會面，雙方一致同意加快建成雙邊國防部 熱線電話工作，並於明年舉辦陸軍與海軍聯合演訓。黃永宏17日起到西安進行兩天工作訪問，這是他疫情 後首次訪中。

根據新加坡國防部發布，黃永宏與魏鳳和在會談中重申了新中兩國持久、親切與友好的雙邊防務關係。兩位防長表明，將根據2019年10月簽署的加強版防務交流和安全合作協定，致力於加強防務合作。兩人也同意在2023年恢復雙邊「合作」演習，及「海事合作」演習，並期待在軍事教育及學術訪問與1.5軌對話等學術交流方面合作。

魏鳳和18日與黃永宏在西安會見。魏鳳和表示，在兩國領導人戰略引領下，雙方關係達到「與時俱進的全方位合作伙伴關係」新高度。當前亞太地區安全形勢「穩中有憂」，雙方應加強戰略溝通，共同維護地區和平穩定；希望兩軍進一步密切高層交流、提升聯演聯訓水平。

消息並稱，黃永宏表示，新加坡高度重視發展兩軍關係，願與中方一道，進一步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作，不斷提升兩軍關係，共同為維護地區安全穩定作出貢獻。