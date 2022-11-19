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「岸習會」達5共識 日外相將訪華

中國新聞組／北京19日電
中國國家主席習近平17日在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。（Getty Images）
中國國家主席習近平17日在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄。（Getty Images）

中國國家主席習近平17日在泰國曼谷會見日本首相岸田文雄，岸田在會後記者會上表示，中日兩國應該在各個層級保持密切溝通，雙方同意就日本外務大臣林芳正訪華事宜進行磋商。中國官媒新華社18日也發布報導稱，中日雙方達成五點共識，包括強調中日關係重要性不變，盡早舉行新一輪中日經濟高層對話，及盡早開通「防務部門海空聯絡機制直通電話」等。

觀察者網報導，岸田文雄在記者會上表示，「再次感受到了面對面會晤對外交的重要性」，並稱這是促進對話和建立具有建設性且穩定的中日關係的良好開端。

岸田也提到，雙方同意在各個層級保持密切溝通，「關於外務大臣林芳正訪華事宜，我們也與中方達成共識，未來還將繼續協調」。

日本共同社報導，這次的「岸習會」是中日領袖時隔約三年再度面對面會晤，也是岸田文雄第一次與習近平會面，岸田能否推動兩國關係向前發展成為外界關注焦點。報導引述日本經濟部門官員的話稱，考慮到中國是全球第二大經濟體，切割中國是不現實的，日本的真實想法其實是「不想刺激中國」。

新華社報導，「岸習會」中日雙方達成五點共識：首先，強調中日關係的重要性沒有變，也不會變；其次，盡早舉行新一輪中日經濟高層對話；第三，積極評價今年紀念中日邦交正常化50周年活動。第四，盡早開通「防務部門海空聯絡機制直通電話」，加強防務、涉海部門溝通，共同遵守2014年四點原則共識。最後是中日兩國共同肩負維護國際地區和平與繁榮的責任，加強國際地區事務協調合作，努力應對全球性挑戰。

根據共識，雙方將共同恪守中日「四個政治文件」原則，踐行「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識，加強高層交往和對話溝通，加強節能環保、綠色發展、醫療康養、養老照護等領域合作，共同為企業提供公平、非歧視、可預期的營商環境。

日本 岸田文雄 習近平

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