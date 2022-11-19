拜登、普亭沒來…習近平APEC獨秀 爭取外交主動權

亞太經合組織第29次領導人非正式會議18日在泰國曼谷國家會議中心舉行，中國國家主席習近平出席會議。（新華社）

國家主席習近平 參加完20國集團（G20）峰會之後，接著出席亞太經合會（APEC ）非正式領袖會議，密集活動引發海外廣泛關注，外媒普遍認為，過去三年新冠疫情限制了各國與中國政府高層的直接接觸，中國藉此展開外交攻勢，取回主動，環時社論則指，這一輪中國元首外交，做出了大國表率。

據路透報導，領導人因新冠疫情封關而缺席面對面外交，為中國帶來巨大代價，這次習近平外訪是為了在與美國的影響力競爭中取回主動權，同時推動該國倡議並鞏固其作為「新興世界」領袖的地位。

報導指出，新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎及韓國梨花女子大學國際研究副教授伊斯利表示，習近平發動「魅力攻勢」，未必能為經濟及安全問題帶來進展，但至少有助防止外交關係惡化。

由於美國總統拜登 和俄羅斯總統普亭未參加在曼谷舉行的APEC峰會，觀察人士分析，這使得習近平成為在本屆APEC舞台上能獨自發揮的唯一大國領導人，吸引媒體焦點。

美國之音報導，亞太地區是美中爭奪影響力最為激烈的地方，拜登缺席讓出席APEC峰會的各國領袖更多聚焦世界第二大經濟體領導人習近平；而普亭的缺席，則讓習近平免去因對這位盟友表達支持而產生的尷尬。

對於習近平接連出席G20及APEC會議，環球社評指，APEC會議東道主泰國總理巴育敦促大家把重點放在建設一個可持續和包容性的世界上，法國總統馬克宏也說，愈來愈多國家被置於要在中美之間選邊站的兩難境地「是一個巨大錯誤」。社評稱，這樣的氣氛已經對美國構成了無形的約束力。

社評指出，中國這一輪元首外交，贏得各國對中國外交的更全面理解和讚賞。習近平主席與十幾個國家和國際組織領導人舉行會晤、會見，引領雙邊關係向前發展，中國主張和國際社會主流意見存在高度一致。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，雖然中國與西方的緊張關係仍在持續，但習近平的外交攻勢已經讓他在抵達曼谷時處於更加有力的地位，習近平在出席APEC非正式領袖會議之餘，還將與商界領袖互動，同時繼續與包括日本首相岸田文雄在內的外國元首或政府首腦舉行雙邊峰會。

華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻表示，習近平的出擊，到目前為止是成功的，世界接受了他的第三任期，他也展示出他能掌控國內及外國聽眾的能力。