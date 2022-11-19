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不選邊站 新加坡無障礙遊走美中台

記者廖士鋒

新加坡防長黃永宏近日旋風式到訪中國西安，與中國防長魏鳳和敲定，明年將舉行陸軍與海軍聯合演訓，再度展現了新加坡在外交國防政策上獨立自主、不選邊站的特性，也示範了避險的利益所在。

新加坡厲害之處，在於不選邊站不等於不沾鍋，而是與各方保有聯繫、維持良好互動。1993年第一次辜汪會談，以及兩岸分治迄今唯一的雙邊領導人會晤──2015年11月的「馬習會」，都選在新加坡，無疑扮演兩岸溝通的關鍵角色。

在美中關係之間，新加坡似乎也是遊刃有餘。比如，新加坡總理李顯龍今年3月在東協各國當中率先訪美，但此舉並未導致與北京關係破裂，反而近日中國國家主席習近平在泰國與李顯龍會面時，還讚許雙方關係「發展勢頭良好、為地區穩定和繁榮注入了正能量」。

李顯龍多次提及，亞洲國家若被迫選邊站，「不會有好結果」，新加坡也確實這麼做。經濟上，新加坡一邊加入美國成立的「印太經濟架構」，同時也與北京當局進行自貿協定升級談判，還共建蘇州、天津、重慶和廣州的工業園區與知識城。在美中兩強之間，左右逢源。

而在最敏感的國防事務方面，新加坡也演示了在美中台三方之間如何兼顧、獲取最大利益。新加坡長年在新竹湖口派駐「星光部隊」受訓，與美國也締結防務合作協定，得到空軍訓練場地。至於對中國大陸，亦簽訂國防交流與安全合作協定，擴大雙邊互動。

新加坡迄今仍成功遊走於美中台之間，其中的平衡術，也值得其他中小國家借鏡。

新加坡 北京 泰國

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