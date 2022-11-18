達里歐：中國新領導階層不像是極端主義者 不必太擔憂

達里歐認為中國新領導階層並非極端份子，外界不必太擔心。 （路透）

避險基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）在社群 平台領英發布貼文，談論他對中國經濟和北京 政策前景的看法。他說，儘管他對新領導階層的熟悉程度不如對前任官員，但他認為外界的憂慮已過了頭。

CNBC報導，有「避險基金天王」之稱的達里歐在文中寫道：「我想強調，新的領導班子看起來不像極端主義者，這些決策者將如何做出取捨和治理國家，目前仍是未知數，但外界可能把情況想得太嚴重。」

他「聽說」下任總理人選李強辦事能力很強，也相當親商，「但我與他沒有私交，所以他這個人是什麼樣子，或他想要什麼，我沒把握能提出什麼有價值的看法。」

達里歐也示警，美國與中國發生衝突的可能性，將在未來數年阻礙市場和經濟活動的發展，即便戰事從未爆發，「我聽說共和黨掌控的新眾院 ，有可能通過支持台灣獨立的法案，這等同對中國宣戰，可能導致與中方發生某種軍事衝突。」

他說，顯然戰爭會帶來災難性後果，好在理性的人依舊掌權，知道發生戰爭有多糟糕。

達里歐也說，中國不動產市場的債務問題和衍生效應，已在經濟體內盤根錯節，也是中國最重大的挑戰之一。他說，房地產占中國經濟約25%的產值，在人民財富的比重高達70%。他預期當局能控管不動產債務危機，但必須花上至少兩到三年，且仍將為經濟留下傷痕，但到頭來這是一件好事，因為人們將能記取教訓。

他也表示，中國取消嚴格的防疫控管，不會立即讓經濟轉強，「這是因為老人很脆弱、保護也不足，且醫療體系也未準備好因應大量老人染疫，這項問題不容易解決，但能透過專門的方式來處理，而當局正在研擬相關措施」。