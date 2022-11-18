我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

主要股指小升 全周反呈下跌

快看世界／FDA認可人造雞肉安全 但...您敢吃嗎？

達里歐：中國新領導階層不像是極端主義者 不必太擔憂

編譯陳律安／綜合外電
達里歐認為中國新領導階層並非極端份子，外界不必太擔心。 （路透）
達里歐認為中國新領導階層並非極端份子，外界不必太擔心。 （路透）

避險基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）在社群平台領英發布貼文，談論他對中國經濟和北京政策前景的看法。他說，儘管他對新領導階層的熟悉程度不如對前任官員，但他認為外界的憂慮已過了頭。

CNBC報導，有「避險基金天王」之稱的達里歐在文中寫道：「我想強調，新的領導班子看起來不像極端主義者，這些決策者將如何做出取捨和治理國家，目前仍是未知數，但外界可能把情況想得太嚴重。」

他「聽說」下任總理人選李強辦事能力很強，也相當親商，「但我與他沒有私交，所以他這個人是什麼樣子，或他想要什麼，我沒把握能提出什麼有價值的看法。」

達里歐也示警，美國與中國發生衝突的可能性，將在未來數年阻礙市場和經濟活動的發展，即便戰事從未爆發，「我聽說共和黨掌控的新眾院，有可能通過支持台灣獨立的法案，這等同對中國宣戰，可能導致與中方發生某種軍事衝突。」

他說，顯然戰爭會帶來災難性後果，好在理性的人依舊掌權，知道發生戰爭有多糟糕。

達里歐也說，中國不動產市場的債務問題和衍生效應，已在經濟體內盤根錯節，也是中國最重大的挑戰之一。他說，房地產占中國經濟約25%的產值，在人民財富的比重高達70%。他預期當局能控管不動產債務危機，但必須花上至少兩到三年，且仍將為經濟留下傷痕，但到頭來這是一件好事，因為人們將能記取教訓。

他也表示，中國取消嚴格的防疫控管，不會立即讓經濟轉強，「這是因為老人很脆弱、保護也不足，且醫療體系也未準備好因應大量老人染疫，這項問題不容易解決，但能透過專門的方式來處理，而當局正在研擬相關措施」。

社群 眾院 北京

上一則

穆迪傳結束在中國諮詢業務 裁員至少100多人

延伸閱讀

橋水創辦人達里歐警告 新眾院可能支持台獨令人憂心

橋水創辦人達里歐警告 新眾院可能支持台獨令人憂心
李強不再兼任上海市委書記 北京市長陳吉寧接替

李強不再兼任上海市委書記 北京市長陳吉寧接替
習近平領導班子就位 李強可望破格任國務院總理

習近平領導班子就位 李強可望破格任國務院總理
李強挺過上海封城 空降中國國務院總理

李強挺過上海封城 空降中國國務院總理

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻