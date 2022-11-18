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習近平會見岸田文雄 同意中日保持高層對話

中國新聞組／北京18日電
中國國家主席習近平（右）與日本首相岸田文雄17日在泰國曼谷會談。（美聯社）
中國國家主席習近平（右）與日本首相岸田文雄17日在泰國曼谷會談。（美聯社）

中國大陸國家主席習近平17日與日本首相岸田文雄會談半小時結束，雙方除了談及台灣、釣魚台等議題題外，中日雙方一致同意，保持高層交往和對話溝通，增進政治互信，推進務實合作，擴大人文交流，加強國際地區事務協調合作。

來源：YouTube

據人民日報報導，習近平表示，中日互為近鄰，同為亞洲和世界重要國家，擁有很多共同利益和合作空間，中日關係的重要性沒有變，也不會變。他強調，雙方應該以誠相待、以信相交，恪守中日四個政治文件原則，總結汲取歷史經驗，客觀理性看待彼此發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識體現到政策中去。

習近平提到，「歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之。」中國不干涉別國內政，也不接受任何人以任何藉口干涉中國內政。

他還說，中日兩國社會制度和國情不同，雙方應該相互尊重，增信釋疑。在海洋和領土爭端問題上，要恪守已經達成的原則共識，拿出政治智慧和擔當妥善管控分歧。

另據央視新聞，習近平同一天會見會見菲律賓總統小馬可仕時提到，在南海問題上，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議。只要海上關係保持穩定，中菲關係大局就會穩定，中菲友好合作關係就會更上一個新層次。他並呼籲與菲律賓合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同守護地區和平穩定。

據央視，小馬可仕回應說，他歷來主張「不能讓海上問題定義整個菲中關係」，雙方可就此進一步加強溝通。菲方將繼續堅持「一個中國政策」，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊。他說，菲方願和中方積極協商，探討推進海上油氣共同開發。

上周，菲律賓宣布，總統小馬可仕受習近平邀請，將於明年1月赴中國國是訪問。小馬可仕上台後，與前總統杜特蒂親中政策有別，主張當所有人的朋友，同時推進與美國和中國的關係。

習近平 釣魚台 岸田文雄

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