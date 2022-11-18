習近平G20懟杜魯多 中媒、社群集體「噤聲」

中國國家主席習近平(右)15日與加拿大總理杜魯多(左)在G20高峰會場邊會談。(路透)

中國國家主席習近平 16日當面指責加拿大總理杜魯多 ，不該洩漏兩人在G20峰會場邊閉門會談的談話內容，罕見公開展露惱怒神情，引發國際媒體報導、輿論熱議，但中國媒體乃至社交輿論卻對此集體「噤聲」。

來源：BBC YouTube

疫情三年未出國門的習近平，在G20峰會期先後與美、法、韓等多國國家元首和聯合國秘書長舉行雙邊會晤。習近平在峰會高談「大國擔當」，官媒央視則稱「習近平出席多場活動彰顯同一關鍵詞『合作』」。外界質疑，中方昔日的「戰狼」外交姿態在國際舞台改弦易轍？

自由亞洲電台報導，旅美中國經濟學者鄭旭光分析認為，中共20大後習近平權力定於一尊，在外交事務上也放下身段。過去習近平強調「東升西降」，依恃的是中俄戰略夥伴關係，但隨著俄國陷入戰爭泥淖，這次G20峰會聲明要求俄羅斯無條件撤軍中國也簽字，顯示在姿態上與普亭切割。

鄭旭光提到，習近平曾說，太平洋夠大，能容下中美兩國。現在他改口，寬廣的地球夠容納中美兩國獨自發展，「實際上他不願意跟美國面對面衝突。」

鄭旭光認為，中共20大後，「新的習近平」已非同一人，大獨裁者的個性、當下思考、未來展望，大家都想「摸底」：「美國眾議院議長裴洛西訪台，中國搞圍台軍演，美中關係降到比冷戰還冷的地步，換句話說在『熱戰邊緣』。現在等於回到像冷戰時期，但實際上有別於冷戰的『新冷戰』局面。」

另據美國之音報導，習近平責怪杜魯多的視頻被外媒廣泛報導後不久，微博 就嚴厲審查與杜魯多有關的內容。受審查的關鍵詞不僅包含「杜魯多」、「加拿大總理」，還有中國網民給他的起的暱稱「小土豆」以及土豆的英文「Potato」等。微博嚴格過濾了這些詞的搜索結果，只顯示來自「藍V」（官方帳號）的博文。

俄羅斯官媒Ruptly在微博上發布習近平對峙杜魯多的新聞約五分鐘後，該博文便被刪除。

美國之音記者在知乎、微信、抖音、嗶哩嗶哩上搜索了與杜魯多有關的內容，同樣沒任何有關兩人對峙的視頻或文章。尚不清楚審查指令知否來自北京當局。報導指出，習近平與杜魯道短暫對話末了時說的「創造條件」一詞，也成為微博過濾的敏感詞。