我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

習近平G20懟杜魯多 中媒、社群集體「噤聲」

中國新聞組／北京18日電
中國國家主席習近平(右)15日與加拿大總理杜魯多(左)在G20高峰會場邊會談。(路透)
中國國家主席習近平(右)15日與加拿大總理杜魯多(左)在G20高峰會場邊會談。(路透)

中國國家主席習近平16日當面指責加拿大總理杜魯多，不該洩漏兩人在G20峰會場邊閉門會談的談話內容，罕見公開展露惱怒神情，引發國際媒體報導、輿論熱議，但中國媒體乃至社交輿論卻對此集體「噤聲」。

來源：BBC YouTube

疫情三年未出國門的習近平，在G20峰會期先後與美、法、韓等多國國家元首和聯合國秘書長舉行雙邊會晤。習近平在峰會高談「大國擔當」，官媒央視則稱「習近平出席多場活動彰顯同一關鍵詞『合作』」。外界質疑，中方昔日的「戰狼」外交姿態在國際舞台改弦易轍？

自由亞洲電台報導，旅美中國經濟學者鄭旭光分析認為，中共20大後習近平權力定於一尊，在外交事務上也放下身段。過去習近平強調「東升西降」，依恃的是中俄戰略夥伴關係，但隨著俄國陷入戰爭泥淖，這次G20峰會聲明要求俄羅斯無條件撤軍中國也簽字，顯示在姿態上與普亭切割。

鄭旭光提到，習近平曾說，太平洋夠大，能容下中美兩國。現在他改口，寬廣的地球夠容納中美兩國獨自發展，「實際上他不願意跟美國面對面衝突。」

鄭旭光認為，中共20大後，「新的習近平」已非同一人，大獨裁者的個性、當下思考、未來展望，大家都想「摸底」：「美國眾議院議長裴洛西訪台，中國搞圍台軍演，美中關係降到比冷戰還冷的地步，換句話說在『熱戰邊緣』。現在等於回到像冷戰時期，但實際上有別於冷戰的『新冷戰』局面。」

另據美國之音報導，習近平責怪杜魯多的視頻被外媒廣泛報導後不久，微博就嚴厲審查與杜魯多有關的內容。受審查的關鍵詞不僅包含「杜魯多」、「加拿大總理」，還有中國網民給他的起的暱稱「小土豆」以及土豆的英文「Potato」等。微博嚴格過濾了這些詞的搜索結果，只顯示來自「藍V」（官方帳號）的博文。

俄羅斯官媒Ruptly在微博上發布習近平對峙杜魯多的新聞約五分鐘後，該博文便被刪除。

美國之音記者在知乎、微信、抖音、嗶哩嗶哩上搜索了與杜魯多有關的內容，同樣沒任何有關兩人對峙的視頻或文章。尚不清楚審查指令知否來自北京當局。報導指出，習近平與杜魯道短暫對話末了時說的「創造條件」一詞，也成為微博過濾的敏感詞。

習近平 杜魯多 微博

上一則

華為暫緩校園招聘? 多個官方校招群遭解散

下一則

不滿長期封控 鄭州大學生爆示威 衝入行政樓

延伸閱讀

習近平G20訓斥杜魯多 畫面及文字遭中國網路封殺

習近平G20訓斥杜魯多 畫面及文字遭中國網路封殺
習近平會李顯龍：堅決反對搞「脫鉤斷鏈、小院高牆」

習近平會李顯龍：堅決反對搞「脫鉤斷鏈、小院高牆」
習近平抵曼谷參加APEC 泰國學生拿維尼熊布偶示威

習近平抵曼谷參加APEC 泰國學生拿維尼熊布偶示威
習近平峰會行程滿檔 展現中國重返外交舞台企圖

習近平峰會行程滿檔 展現中國重返外交舞台企圖

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代