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英逼中資晶片廠售8成股權 德起草「中國戰略」法案

中國新聞組／北京18日電
「聞泰科技」17日證實，其全資子公司安世半導體接到英國官方要求至少剝離NWF86%股權要求。圖為聞泰科技旗下安世半導體，在第四屆中國國際進口博覽會展位。(特派記者林宸誼／攝影)
「聞泰科技」17日證實，其全資子公司安世半導體接到英國官方要求至少剝離NWF86%股權要求。圖為聞泰科技旗下安世半導體，在第四屆中國國際進口博覽會展位。(特派記者林宸誼／攝影)

英國政府16日以國家安全為由，勒令中資公司安世半導體出售英國最大晶片廠至少86%股權，恐激怒北京。德媒也披露一分外交部起草的「中國戰略」法案，不但關注中國在西巴爾幹地區日漸擴大的影響力，人權未來可望成為對中關係的核心。

來源：Spotlight on China　YouTube

中國外交部發言人對安世半導體事件回應，強調英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口的做法，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

外媒報導，英國政府發言人在聲明中說，經過「細部國安評估」，商務大臣夏普斯阻止安世半導體完全吃下位於威爾斯港市紐波特的紐波特晶圓製造廠。安世半導體是中國企業聞泰科技持有的荷蘭事業。

發言人說，夏普斯要求安世半導體出售至少86%的紐波特晶圓廠股權，「以防可能的國安風險」。

安世半導體表示，無法接受國安疑慮的說法，且之前兩次安全審查都未發現足以中止收購的國安理由。

另外，英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆16日表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的重大安全威脅，俄中伊這3國可能彼此幫忙壯大能力。

德國「明鏡周刊」16日則披露一份由德國外交部起草、長達59頁的「中國戰略」機密文件，根據這份草案，人權未來可望成為對中關係的核心。這份文件還需經其他部會批准，不過相較於過去經貿利益至上的態度，可見近來德國對中政策的大幅度調整。

具體來說，德國將為企業投資海外的政府擔保制定上限，審查標準也將從嚴，「避免供應鏈出現強迫勞動」，德國計畫與歐盟攜手禁止進口強迫勞動製造的產品。德國將注意出口到中國的武器或軍民兩用貨品「不會被用在侵犯人權和對內鎮壓」。

德國也將聚焦在限制中國在西巴爾幹地區的影響力，例如「債務融資基礎設施計畫」和電信基礎設施的發展。

德國從未針對中國政策制定清楚的框架和策略，這份文件因此受到歐洲中國觀察家的矚目。

德國外交部擬推出對中新戰略，將經濟合作與人權狀況掛鉤。圖為本月4日中國國家主席習...
德國外交部擬推出對中新戰略，將經濟合作與人權狀況掛鉤。圖為本月4日中國國家主席習近平在北京會見來訪的德國總理蕭茲。（路透）

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