英逼中資晶片廠售8成股權 德起草「中國戰略」法案

「聞泰科技」17日證實，其全資子公司安世半導體接到英國官方要求至少剝離NWF86%股權要求。圖為聞泰科技旗下安世半導體，在第四屆中國國際進口博覽會展位。(特派記者林宸誼／攝影)

英國 政府16日以國家安全為由，勒令中資公司安世半導體出售英國最大晶片廠至少86%股權，恐激怒北京。德媒也披露一分外交部起草的「中國戰略」法案，不但關注中國在西巴爾幹地區日漸擴大的影響力，人權未來可望成為對中關係的核心。

來源：Spotlight on China YouTube

中國外交部發言人對安世半導體事件回應，強調英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口的做法，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

外媒報導，英國政府發言人在聲明中說，經過「細部國安評估」，商務大臣夏普斯阻止安世半導體完全吃下位於威爾斯港市紐波特 的紐波特晶圓製造廠。安世半導體是中國企業聞泰科技持有的荷蘭事業。

發言人說，夏普斯要求安世半導體出售至少86%的紐波特晶圓廠股權，「以防可能的國安風險」。

安世半導體表示，無法接受國安疑慮的說法，且之前兩次安全審查都未發現足以中止收購的國安理由。

另外，英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆16日表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的重大安全威脅，俄中伊這3國可能彼此幫忙壯大能力。

德國 「明鏡周刊」16日則披露一份由德國外交部起草、長達59頁的「中國戰略」機密文件，根據這份草案，人權未來可望成為對中關係的核心。這份文件還需經其他部會批准，不過相較於過去經貿利益至上的態度，可見近來德國對中政策的大幅度調整。

具體來說，德國將為企業投資海外的政府擔保制定上限，審查標準也將從嚴，「避免供應鏈出現強迫勞動」，德國計畫與歐盟攜手禁止進口強迫勞動製造的產品。德國將注意出口到中國的武器或軍民兩用貨品「不會被用在侵犯人權和對內鎮壓」。

德國也將聚焦在限制中國在西巴爾幹地區的影響力，例如「債務融資基礎設施計畫」和電信基礎設施的發展。